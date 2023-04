28 vụ tai nạn giao thông khiến 18 người thương vong trong ngày 30.4

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an, trong ngày 30.4, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông làm chết 10 người, bị thương 8 người, giảm 1 vụ, 2 người chết và 1 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, đường bộ xảy ra 27 vụ, làm chết 9 người, bị thương 8 người; đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người.

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe máy và 1 ô tô trên QL60 (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) khiến 1 người chết, 4 người bị thương xảy ra vào tối 29.4 LÊ LANG

Về công tác kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trên tuyến đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 9.619 trường hợp vi phạm, phạt 20,88 tỉ đồng; tạm giữ 159 xe ô tô, 4.301 xe mô tô, 30 phương tiện khác; tước 2.180 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó 3.430 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 5 trường hợp vi phạm chất ma túy, 131 trường hợp chở quá tải trọng, 161 trường hợp chở quá số người quy định,…

Riêng các đội tuần tra kiểm soát giao thông của C08 đã kiểm tra, lập biên bản 19 trường hợp vi phạm, phạt tiền 104 triệu đồng, tước 11 giấy phép lái xe và tạm giữ 1 phương tiện. Qua hệ thống giám sát của các đội tuần tra kiểm soát của C08 phát hiện 315 trường hợp vi phạm, đã dừng, lập biên bản 5 trường hợp, số còn lại đã gửi thông báo vi phạm.

Trên tuyến đường thủy, Thủy đoàn 1, Thủy đoàn 2 của C08 và lực lượng CSGT đường thủy các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 107 trường hợp vi phạm, phạt tiền 129 triệu đồng, tước giấy phép 1 trường hợp.

Trên tuyến đường sắt, CSGT các địa phương phát hiện, xử lý 5 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3 triệu đồng.

Theo C08, trong ngày 30.4, tình hình giao thông vẫn phức tạp tại các khu vực cửa ngõ, tuyến cao tốc, quốc lộ tiếp giáp TP.Hà Nội và TP.HCM, do nhu cầu của người dân từ 2 thành phố này về quê, đi chơi dịp lễ, cũng như do trời mưa to, một số điểm xảy ra ngập úng, các vụ va chạm giao thông, sự cố phương tiện là nguyên nhân dẫn đến việc dồn ứ phương tiện.

Tại Hà Nội, tình trạng ùn ứ xảy ra tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, QL1 (đoạn từ Hà Nội đến Hà Nam), vành đai 3 - cầu Thanh Trì, điểm đầu QL2 (lối dẫn Võ Nguyên Giáp vào đầu cao tốc Hà Nội - Lào Cai), khu vực các bến xe liên tỉnh (Nước Ngầm, Giáp Bát, Mỹ Đình), đặc biệt là tuyến Vành đai 3 trên cao (từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì) và khu vực cửa ngõ phía nam thành phố.

Tại TP.HCM, các tuyến bị ùn ứ như QL60 cầu Rạch Miễu, khu vực ngã ba An Thái Trung - QL1 (H.Cái Bè, Tiền Giang), cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; đặc biệt là cầu Rạch Miễu (nối hai tỉnh Tiền Giang - Bến Tre).

Theo đại diện C08, cơ quan này đã bố trí 4 tổ công tác để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông,phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.Hà Nội, TP.HCM và các địa phương có liên quan. Đồng thời triển khai flycam tại khu vực cửa ngõ TP.Hà Nội để kịp thời phát hiện, tiếp cận và giải quyết ngay các sự cố phương tiện, va chạm giao thông, điều khiển giao thông linh hoạt.

Ngoài ra, CSGT các địa phương và các đơn vị trực thuộc C08 cũng chủ động bố trí lực lượng, phương tiện trên các tuyến, nút giao thông, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chỉ huy, điều khiển giao thông, chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan giải quyết kịp thời các vụ việc không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, C08 đã yêu cầu các trạm thu phí đường bộ xả trạm khi có ùn tắc (riêng Trạm thu phí Cầu Rạch Miễu xả trạm 7 lần).

Do đó, C08 cho hay về cơ bản các phương tiện có thể di chuyển chậm theo sự điều tiết phân luồng không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng kéo dài trên các tuyến.