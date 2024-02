29 tết, người dân bất ngờ khi CSGT dừng xe để… phát quà

Ngày 8.2 (29 tết), rất nhiều sinh viên, người lao động làm ăn xa quê hối hả chạy xe về quê đón tết.



Nhiều người chạy xe máy đến địa phận phía nam TP.Đà Nẵng đã vô cùng bất ngờ khi CSGT ra hiệu dừng xe… để tiếp nước, thức ăn.

Nữ CSGT Công an TP.Đà Nẵng tặng quà, tiếp sức cho người điều khiển xe máy về quê đón Tết Nguyên đán trên QL1 H.Đ

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, để đồng hành cùng bà con về quê đón tết, ngày 29 tháng chạp, Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã tổ chức 2 điểm tiếp sức, hỗ trợ bà con về quê đón tết đảm bảo an toàn trên tuyến QL1 và QL14B.

Trong đợt tiếp sức này, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng trao 250 suất quà với tổng kinh phí 5 triệu đồng.

Người dân đi xe khách về quê đón tết ngang qua địa phận TP.Đà Nẵng được lực lượng CSGT tặng quà H.Đ

Điều khiển xe máy từ TP.Nha Trang về quê ở Quảng Bình để đón tết cùng gia đình, anh Hoàng Ngọc Thanh (33 tuổi) rất bất ngờ và xúc động khi được lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng vẫy vào để tiếp sức cho chặng đường tiếp theo dài hơn 300 km.

"Mình đã rất bất ngờ khi được anh chị CSGT tiếp sức, dặn dò di chuyển cẩn thận. Xúc động hơn, các anh, chị đã gửi quà cho nhiều người trên hành trình di chuyển về quê bằng xe máy", anh Thanh nói.

Du khách nước ngoài được lực lượng CSGT tiếp sức trên QL1 H.Đ

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, món quà ngày cận tết tuy nhỏ nhưng là niềm động viên, là "trạm sạc" tiếp thêm năng lượng cho bà con tiếp tục hành trình về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được an toàn hơn.