2pillz đại diện Việt Nam kết hợp dàn nghệ sĩ châu Á trong ca khúc mới

Điểm nhấn nổi bật của 2pillz trong sản phẩm là việc lồng ghép khéo léo âm sắc trong trẻo của đàn T'rưng - nhạc cụ truyền thống Tây nguyên - vào bản phối điện tử hiện đại (Cinematic, Electronic, R&B). Đây tiếp tục là bước đi khẳng định tư duy đưa chất liệu dân gian Việt Nam ra quốc tế của anh, sau thành công từ album PILLZCASSO từng nhận 7.1 điểm trên trang tin âm nhạc uy tín Pitchfork.

Đứng chung dự án với 2pillz là những cái tên nổi tiếng khu vực:

Ben&Ben (Philippines): Cặp song sinh sáng lập ban nhạc folk-pop hàng đầu.

Valentina Ploy (Thái Lan): Nữ ca sĩ từng hát mở màn concert của Coldplay.

Shye (Singapore): Nghệ sĩ độc lập thuộc danh sách Forbes 30 Under 30 .

. Natasha Noorani (Pakistan) & Belle Sisoski (Malaysia): Những tài năng tiên phong đưa âm hưởng dân tộc vào nhạc hiện đại.

Từng tạo nên nhiều bản hit đình đám (Nếu lúc đó, Mộng yu) và ghi dấu ấn tại Rap Việt, việc tham gia "New Day Rising" chính là bước tiến quan trọng đưa âm nhạc và bản sắc Việt Nam vươn tầm khu vực của 2pillz.