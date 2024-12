3 anh em bị truy tố trong vụ cưỡng hiếp làm dậy sóng giới kinh doanh bất động sản Mỹ

Hình ảnh 3 bị cáo đặt trước một tòa nhà ở New York hôm 11.12 ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 12.12 dẫn thông cáo của Văn phòng Chưởng lý Mỹ tại quận nam New York cho hay cơ quan chức năng vừa truy tố 3 anh em về cáo buộc dùng những mối quan hệ rộng trong giới bất động sản cao cấp để tấn công tình dục hàng chục phụ nữ.

Các bị cáo Tal Alexander (38 tuổi) và Oren Alexander (37 tuổi) là nhà đồng sáng lập Công ty bất động sản Official có văn phòng tại các thành phố Miami (bang Florida) và New York (bang New York). Bị cáo còn lại là Alon Alexander là anh em song sinh với bị cáo Oren và làm việc tại một công ty an ninh tư nhân của gia đình.

Theo cáo trạng, 3 anh em dùng các hành vi "gian lận, lừa đảo và cưỡng ép", bao gồm những lời hứa về việc được cung cấp chỗ ở hạng sang khi đi du lịch, để thực hiện các hành vi như chuốc thuốc, tấn công tình dục và cưỡng hiếp hàng chục phụ nữ.

Họ đã sử dụng "sự giàu có và vị trí nổi bật của mình trong lĩnh vực bất động sản để tạo ra và thúc đẩy các cơ hội" thực hiện điều đó, theo các công tố viên. Theo đó, các vụ tấn công xảy ra ít nhất từ năm 2010 đến năm 2021.

Chỉ 2 năm trước, tờ The New York Times từng đề cập 2 bị cáo Tal Alexander và Oren Alexander, mô tả chi tiết các dự án kinh doanh thành công của họ với tư cách là những nhà đầu tư bất động sản cao cấp, bao gồm cả việc bán căn hộ penthouse Manhattan rộng 2.230 m2 với giá 234 triệu USD.

Bị cáo Tal Alexander từng khoe về lối sống "không ngày nghỉ" của mình khi liên tục đưa ra những dinh thự hào nhoáng cho những khách hàng giàu có.

Các công tố viên đã mô tả việc 3 anh em dụ dỗ phụ nữ đến các sự kiện và tiệc tùng, sau đó chuốc thuốc và tấn công tình dục họ. Các bị cáo sử dụng "phương tiện truyền thông xã hội, ứng dụng hẹn hò, gặp gỡ trực tiếp... và những nhân viên PR để tuyển dụng phụ nữ cho những sự kiện này".

Luật sư Susan Necheles của bị cáo Oren Alexander khẳng định thân chủ của mình vô tội và "bằng chứng sẽ cho thấy cả anh ấy và các anh em của anh ấy đều chưa từng phạm tội."