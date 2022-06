3 anh em mua bán ma túy: Anh ruột lãnh án tử hình, em trai thoát án tử

Ngày 7.6, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ tại Long An) có mặt tại TP.HCM để làm căn cước công dân, trong khi bị can này đang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.