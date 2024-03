3 bị cáo trong vụ tấn công khủng bố ở Nga nhận tội trước tòa

Một nghi phạm bị áp giải vào phòng xử án AFP

Các nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố ở Crocus City Hall được chính thức xác nhận là công dân Tajikistan và bị giam chờ xử trong vòng 2 tháng, theo TASS hôm 25.3.



Tòa án Nga công bố đoạn clip ghi hình cảnh sát áp giải một nghi phạm bị còng tay sau lưng vào phòng xử án, cũng như các hình ảnh người này ngồi trong lồng kính dành cho bị cáo.

Một nghi phạm khác bị bịt mắt, còng tay trong lúc bị dẫn vào phòng xử án. Còn một nghi phạm ngồi trên xe lăn khi được đưa vào.

Các nghi phạm lần lượt tên Saidakrami Murodali Rachabalizoda (30 tuổi), Dalerdzhon Barotovich Mirzoyev (32 tuổi), Shamsidin Fariduni (25 tuổi) và Muhammadsobir Fayzov (19 tuổi). Cả 4 người đều bị truy tố tội tấn công khủng bố khiến nạn nhân tử vong.

Cả 4 bị cáo đối mặt án tù chung thân, theo tuyên bố của tòa án ở Moscow.

Bị cáo Dalerdzhon Barotovich Mirzoyev AFP

Những người này sẽ bị giam chờ xử cho đến ngày 22.5, nhưng thời hạn đó có thể kéo dài sau khi tòa ấn định được ngày xét xử cụ thể.

Tòa án cho biết 3 trong số các bị cáo đã nhận tội, và một bị cáo hoàn toàn nhận thức được tội lỗi của bản thân.

Bị cáo Shamsidin Fariduni AFP

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm vụ việc và hôm 24.3 công bố đoạn clip mà tổ chức này nói rằng do nhóm 4 người tự quay trong lúc thực hiện tấn công ở khán phòng Crocus City Hall.

Bị cáo Saidakrami Murodali Rachabalizoda AFP

Hiện Nga vẫn tiếp tục điều tra vụ việc, trong khi Ukraine bác bỏ sự liên quan.

Mỹ cho biết đã nhận được tin tình báo cho thấy nhóm 4 người hành động theo sự chỉ đạo của IS, và phía "IS chịu trách nhiệm hoàn toàn về vụ tấn công. Không có sự liên can với Ukraine", theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson.

Bị cáo Muhammadsobir Fayzov AFP

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bác bỏ thông tin trên từ Mỹ. "Cho đến khi cuộc điều tra vụ tấn công khủng bố ở Crocus City Hall kết thúc, bất kỳ cụm từ nào được Washington sử dụng để minh oan cho Kyiv đều có thể được xem là bằng chứng trước tòa", bà Zakharova nhấn mạnh.

Số người chết trong vụ tấn công khủng bố đã tăng lên ít nhất 137 người và 154 người khác bị thương, theo Ủy ban Điều tra Nga.