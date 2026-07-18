3 bước cơ bản giúp da bớt bóng dầu trong mùa nắng nóng

Dưỡng ẩm là bước không thể bỏ qua

Thực tế, cơ chế hoạt động của làn da khi bề mặt bị thiếu nước và độ ẩm dưới nắng thì cơ thể sẽ lập tức phát tín hiệu khẩn cấp bắt da phải tiết thêm dầu để tự cân bằng và bảo vệ màng ẩm. Chính vì vậy, bước dưỡng ẩm không thể bỏ qua vì nó là "chìa khóa vàng" giúp cấp nước trực tiếp vào tế bào da, khi da đã "no nê" độ ẩm thì cơ chế tự vệ này sẽ được tắt đi giúp điều tiết lượng dầu thừa.

Và nếu bạn đang tìm một "chiến thần" cấp nước thực thụ, không gây bết dính mà lại giúp da căng mịn chuẩn thì Frezyderm Moisturizing Plus Cream chính là chân ái "10 điểm" cho mùa hè này.

Điểm đắt giá nhất của siêu phẩm đến từ Hy Lạp này là sự kết hợp của bộ ba phân tử hyaluronic acid (HA) đa tầng siêu nhỏ len lỏi sâu vào tế bào kết hợp cùng tetrapeptides - hoạt chất vàng giúp kích thích sản sinh collagen. Chưa hết, em nó còn sở hữu chiết xuất hoa hướng dương, hoa hồng và vitamin E giúp làm dịu da.

Không chỉ dừng lại ở việc cấp ẩm nông trên bề mặt, Frezyderm hoạt động như một màng lọc khóa ẩm thông minh, vừa tưới nước cho da mềm mịn, giúp tăng độ đàn hồi và ngăn chặn lão hóa sớm.

Dòng kem dưỡng ẩm chuyên sâu nổi tiếng đến từ Hy Lạp

Giá niêm yết chính hãng: 1.030.000 đồng/50ml

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Làm sạch vừa đủ để da "dễ thở"

Muốn cứu vớt làn da đổ dầu ngày nắng nóng thì bước đầu tiên và tối quan trọng chính là làm sạch vừa đủ để da "dễ thở". Nhiều bạn cứ thấy mặt đổ dầu là lao vào rửa mặt 4 - 5 lần/ngày với sữa rửa mặt có chất tẩy rửa mạnh vì nghĩ như vậy mới sạch bong kin kít. Nhưng điều này vô tình làm mất đi lớp hàng rào bảo vệ tự nhiên, khiến tuyến bã nhờn lại càng ra sức sản sinh thêm dầu thừa gấp đôi để bù lại độ ẩm đã mất.

Thay vào đó, bí kíp chuẩn chỉnh của các tín đồ skincare hiện nay là chỉ nên rửa mặt tối đa 2 lần/ngày bằng các sản phẩm dịu nhẹ, có độ pH cân bằng để vừa loại bỏ sạch bụi bẩn, dầu thừa tắc nghẽn trong lỗ chân lông giúp da thông thoáng, vừa giữ lại độ ẩm tự nhiên giúp da duy trì trạng thái ổn định, bớt bóng loáng mà vẫn căng mịn suốt cả ngày hè oi bức.

Để hiện thực hóa bước "làm sạch vừa đủ" siêu quan trọng này, các tín đồ skincare đang rần rần truyền tai nhau một bảo bối chân ái cho mùa hè chính là sữa rửa mặt Rejuvaskin Facial Cleanser.

Điểm đắt giá nhất giúp tuýp sữa rửa mặt này là bảng thành phần chứa Exo-P™ - một chiết xuất từ vi sinh vật vùng biển sâu có khả năng tạo một lớp màng chắn vô hình ngăn chặn các hạt bụi mịn siêu nhỏ bám chặt vào lỗ chân lông, điều mà các dòng sữa rửa mặt dạng bọt thông thường đành bất lực.

Bên cạnh đó, sodium C14-16 olefin sulfonate là hoạt chất giúp làm sạch sâu nhưng vẫn dễ chịu trên da. Còn chiết xuất nha đam làm dịu, cấp ẩm và giảm cảm giác khô căng sau khi rửa mặt, hỗ trợ cân bằng làn da.

Không cảm giác khô căng, kin kít dễ gây kích ứng, sữa rửa mặt Rejuvaskin mang lại kết cấu da mềm mịn, thông thoáng và giữ được độ ẩm tự nhiên, mà vẫn sạch sâu, giúp ngừa mụn hiệu quả.

Công nghệ chống ô nhiễm có trong Rejuvaskin Facial Cleanser

Giá niêm yết chính hãng: 420.000 đồng/100ml

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Điều chỉnh thói quen từ trong ra ngoài

Bạn cần phải điều chỉnh ngay thói quen từ trong ra ngoài vì thực chất bã nhờn được sản sinh từ hệ thống nội tiết và tình trạng sức khỏe tổng thể chứ không chỉ do mỗi nhiệt độ môi trường tác động. Thế nên nếu hội chị em cứ mải mê đắp cả rổ mỹ phẩm kiềm dầu lên mặt mà quên mất việc phải uống đủ nước để da tự cân bằng ẩm, giảm ăn đồ cay nóng nhiều đường hay bớt thức khuya cày phim thì cái "nhà máy" sản xuất dầu dưới da vẫn sẽ hoạt động hết công suất khiến mọi nỗ lực skincare bôi thoa bên ngoài đều đổ sông đổ biển. Do đó, việc nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong bằng một lối sống healthy chính là chiếc công tắc xịn sò nhất giúp khóa chặt van dầu thừa từ tận gốc và trả lại cho bạn một giao diện ráo mịn bừng sáng bất chấp thời tiết oi bức.