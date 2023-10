3 bước skincare giúp sạch đốm nâu, da sáng bật tông, không khuyết điểm

Bôi kem chống nắng không sót ngày nào

Bước khởi đầu quan trọng trong việc ngăn ngừa đốm nâu cũng là sản phẩm thiết yếu cho mọi làn da là chống nắng. Để đảm bảo làn da luôn được nuôi dưỡng, bảo vệ tốt thì hãy thoa kem chống nắng sau khi dùng kem dưỡng ẩm mỗi ngày. Chuyên gia khuyên dùng kem chống nắng có chỉ số SPF tối thiểu là 30, đồng thời tính năng sản phẩm chống phổ rộng (broad-spectrum) chống được cả UVA lẫn UVB. Đừng quên thoa lại kem chống nắng đều đặn 2 tiếng/lần.

Bên cạnh đó, một số thiết bị điện tử còn phát ra ánh sáng xanh như máy tính, điện thoại,,... cũng là nguyên nhân hình thành đốm nâu. Vì thế, chọn mua kem chống nắng, mọi người nên ưu tiên sản phẩm chống được cả ánh sáng xanh nhé!

Gợi ý sản phẩm: Kem Chống Nắng Vật Lý Rejuvaskin Mineral Facial Dưỡng Ẩm, Phục Hồi Da SPF 32

Dòng kem chống nắng 100% thuần vật lý nổi bật với khả năng chống nắng phổ rộng. Sản phẩm chống lại các tác hại xấu từ tia UVA, UVB, ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử, ngăn ngừa nguy cơ cháy nắng, nám, sạm da, tình trạng lão hóa sớm và ung thư da. Đồng thời, Rejuvaskin Mineral Facial còn được bổ sung các thành phần làm dịu, cấp ẩm, giúp da mịn màng hơn, ngăn ngừa đổ dầu.

20% Oxit kẽm (Zinc Oxide): Tạo lớp màng bảo vệ trên da, ngăn chặn tia UVA và UVB giúp bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời.

Dioxit titan (Titanium Dioxide): Ngăn chặn tác động của tia tử ngoại lên da.

4% Niacinamide: Ngăn ngừa tổn thương do tiếp xúc với tia cực tím, ngăn ngừa nguy cơ hình thành mụn.

Hoa cúc La Mã: Giảm tình trạng da kích ứng.

Vitamin E (Tocopherol): Bảo vệ da khỏi tác động của các gốc tự do và chống lão hóa

Chiết xuất hạt mầm lúa mạch: Chống ô xy hóa, giúp bảo vệ da khỏi tác động của môi trường và tác động của tia tử ngoại.

Kem chống nắng Rejuvaskin thuần vật lý

Dùng sản phẩm đặc trị đốm nâu

Nếu đang đối mặt với làn da nhiều đốm nâu, thâm sạm thì cũng đừng quá lo lắng vì vẫn còn cách giải quyết. Bạn cứ thêm vào quy trình skincare hàng ngày với một dòng serum đặc trị đốm nâu ngay. Dòng sản phẩm này có chứa các thành phần hoạt tính giúp làm mờ, loại bỏ các đốm nâu trên da như Arbutin, Vitamin C, Niacinamide, A xít azelaic,...

Gợi ý sản phẩm: Ampoule dưỡng sáng da, giảm đốm sắc tố MartiDerm Pigment Zero DSP Bright

Sản phẩm tạo nên sự khác biệt so với các sản phẩm ampoule trên thị trường nhờ phức hợp độc quyền được cấp bằng sáng chế của hãng Martiderm. Cụ thể là Hexylresorcinol, Tranexamic Acid, Bellis Perennis L., Phytic Acid,... Các hoạt chất này giúp trị nám, tàn nhang, đốm nâu nhanh chóng nhưng ít để lại tác dụng phụ như Hydroquinone (hoạt chất trị nám nổi tiếng).

Bên cạnh đó, còn có 5% Vitamin C tinh khiết - Thành phần chống ô xy hóa mạnh mẽ, có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại. Đặc biệt, thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, làm mờ nếp nhăn, tăng cường sự khỏe khoắn cho làn da. Cùng với thành phần Lactokine™ Fluid PF (protein sữa) giúp làm dịu da, giảm mẩn đỏ, kích thích quá trình tổng hợp collagen cho da săn chắc hơn.

Sản phẩm phù hợp với mọi loại da

Dùng serum vitamin C để tăng tốc xóa đốm nâu

Nhận định từ chuyên gia đốm nâu sau kích ứng cơ bản có thể xử lý được. Một trong những giải pháp cơ bản là dùng serum vitamin C sau bước làm sạch và trước khi thoa dưỡng ẩm. Bởi loại serum này mỏng nhẹ, dễ dàng thẩm thấu vào da hơn so với kem dưỡng. Đặc biệt, vitamin C nổi tiếng là chất chống ô xy hóa không những giúp loại bỏ đốm nâu mà còn ngăn ngừa tái phát. Một số thành phần có công dụng mờ đốm nâu bên cạnh vitamin C như Kojic Acid, Cysteamine, Tranexamic Acid, Arbutin,...

Gợi ý sản phẩm: Tinh Chất Dưỡng Trắng Da OBAGI CLINICAL Vitamin C+ Arbutin Brightening Serum.

Sản phẩm là sự kết hợp độc đáo giữa 2 thành phần dưỡng sáng da bậc nhất với nồng độ tối ưu gồm 10% Vitamin C và Arbutin, giúp tác động trực tiếp ở cấp độ tế bào, mang lại sự khác biệt cho làn da sau 24 giờ sau khi sử dụng. Ngoài ra, còn có sự kết hợp với hoạt chất chống ô xy hóa mạnh mẽ từ quả mâm xôi Cloudberry giúp ngăn ngừa các tác hại từ tia cực tím và các gốc tự do. Đặc biệt là hàm lượng Vitamin C giúp mờ sắc tố da từ sâu bên trong.

Duy trì dùng hàng ngày để cải thiện tình trạng đốm nâu

Để ngăn ngừa và giảm thiểu sự hình thành của đốm nâu, bạn cần xây dựng một quy trình skincare khoa học và phù hợp với làn da của mình ngay hôm nay.