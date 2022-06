3 cách bạn có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ

Bạn có thể tự hỏi, làm thế nào bạn có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ, và khả năng đó là như thế nào? Nó có đe dọa sức khỏe nghiêm trọng như Covid-19 không? Đây là những gì các chuyên gia nói, theo trang web Eat This, Not That!

1. Bệnh đậu mùa khỉ là gì?

Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh hiếm gặp do virus đậu mùa khỉ gây ra. Nó thuộc cùng loại virus với bệnh đậu mùa, mặc dù bệnh đậu mùa khỉ gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn nhiều.

Đó là một bệnh zona do virus, có nghĩa là nó được truyền sang người từ động vật, và sau đó từ người sang người.

Căn bệnh này là đặc hữu của châu Phi, mặc dù gần đây một số trường hợp đã được phát hiện trên khắp thế giới, bao gồm cả ở châu Âu, Canada và Mỹ.

2. Mắc bệnh đậu mùa khỉ từ đâu?

Bệnh đậu mùa ở khỉ lây lan khi tiếp xúc gần. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, điều đó có nghĩa là nó có thể lây truyền qua da bị vết thương, đường hô hấp hoặc màng nhầy, chẳng hạn như mắt, mũi hoặc miệng.

Theo Eat This, Not That!, những cách phổ biến nhất bị lây bệnh đậu mùa ở khỉ bao gồm:

Qua đường hô hấp giọt lớn. CDC Mỹ cho biết: "Các giọt đường hô hấp thường không thể di chuyển quá vài feet (mỗi foot là 30,48 cm), vì vậy cần phải tiếp xúc trực tiếp kéo dài".

Tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể hoặc vết thương

Tiếp xúc với quần áo hoặc khăn trải giường bị ô nhiễm

Trong khi đó, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có thể bị lây bệnh đậu mùa khỉ khi quan hệ tình dục với người mắc bệnh đậu mùa khỉ.

CDC Mỹ cảnh báo rằng mặc dù bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ, nhưng căn bệnh này đã lây lan trên toàn cầu ở những người đồng tính nam và lưỡng tính.

Tiến sĩ John Brooks, giám đốc y tế của Bộ phận Phòng chống HIV/AIDS của CDC Mỹ, cho biết: “Bất cứ ai cũng có thể bị lây bệnh đậu mùa khỉ khi tiếp xúc với dịch cơ thể hoặc vết loét hoặc giọt đường hô hấp của bệnh đậu mùa khỉ”.

3. Những triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ

Người bị bệnh đậu mùa khỉ có thể bị sốt hoặc sưng hạch bạch huyết. Nhức đầu, kiệt sức và đau nhức cơ bắp là điều thường gặp.





Dấu hiệu nhận biết của bệnh đậu mùa khỉ là phát ban trên mặt hoặc cơ thể, biến thành các nốt phồng và trở thành mụn nước.

Phát ban có thể bắt đầu ở khu vực sinh dục và bị nhầm với các vấn đề khác như bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs), một phát ngôn viên của CDC Mỹ cho biết.

Những người bị bệnh đậu mùa ở khỉ được coi là dễ lây nhiễm nhất khi họ bị phát ban.

Bệnh có thể kéo dài từ 2 đến 4 tuần.

CDC Mỹ cho biết thời gian ủ bệnh có thể từ 7 đến 14 ngày. Một người bị bệnh đậu mùa khỉ có thể lây nhiễm từ một ngày trước khi họ phát ban đến 21 ngày sau khi các triệu chứng xuất hiện, theo Eat This, Not That!