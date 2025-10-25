3 con sếu vương miện chào đời tại Thảo Cầm Viên: Cận cảnh sau 5 tuần nở trứng

Sau 5 tuần nở trứng, 3 con sếu vương miện ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn nay đã cứng cáp, cao lớn, lông mọc nhiều hơn, ẩn hiện những đường nét của cá thể trưởng thành.
Theo Thảo Cầm Viên Sài Gòn, tháng 8 vừa qua, đơn vị lần đầu tiên ghi nhận loài sếu vương miện sinh sản thành công. Cụ thể, có 4 cá thể sếu vương miện, nguồn gốc từ châu Phi, được nhập về Thảo Cầm Viên vào năm 2017, gồm 2 con đực và 2 con cái.
Mục đích ban đầu của việc nhập khẩu loài chim kích thước lớn, có ngoại hình thu hút này là nhằm phục vụ công tác trưng bày, giúp du khách chiêm ngưỡng những loài không xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam, đồng thời nằm trong kế hoạch bảo tồn và phát triển nguồn thú ngoại nhập.
Thời điểm nhập về Thảo Cẩm Viên, sếu vương miện khoảng hơn 1 tuổi và phải mất thêm 2 - 3 năm mới đạt đến tuổi trưởng thành hoàn toàn về mặt giới tính (thường là sau 3 năm tuổi). Mặc dù các cá thể sếu vương miện ở đây được chăm sóc và phát triển rất tốt về ngoại hình nhưng chúng không thực hiện hành vi sinh sản trong một thời gian dài.
Tuy nhiên, mãi đến giữa tháng 8, loài sếu vương miện này mới chính thức sinh ra được 3 quả trứng. Đến tháng giữa tháng 9, những quả trứng này nở ra 3 con sếu non rất dễ thương và mạnh khỏe.
