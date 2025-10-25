3 con sếu vương miện chào đời tại Thảo Cầm Viên: Cận cảnh sau 5 tuần nở trứng

Theo Thảo Cầm Viên Sài Gòn, tháng 8 vừa qua, đơn vị lần đầu tiên ghi nhận loài sếu vương miện sinh sản thành công. Cụ thể, có 4 cá thể sếu vương miện, nguồn gốc từ châu Phi, được nhập về Thảo Cầm Viên vào năm 2017, gồm 2 con đực và 2 con cái.

Mục đích ban đầu của việc nhập khẩu loài chim kích thước lớn, có ngoại hình thu hút này là nhằm phục vụ công tác trưng bày, giúp du khách chiêm ngưỡng những loài không xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam, đồng thời nằm trong kế hoạch bảo tồn và phát triển nguồn thú ngoại nhập.

Thời điểm nhập về Thảo Cẩm Viên, sếu vương miện khoảng hơn 1 tuổi và phải mất thêm 2 - 3 năm mới đạt đến tuổi trưởng thành hoàn toàn về mặt giới tính (thường là sau 3 năm tuổi). Mặc dù các cá thể sếu vương miện ở đây được chăm sóc và phát triển rất tốt về ngoại hình nhưng chúng không thực hiện hành vi sinh sản trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, mãi đến giữa tháng 8, loài sếu vương miện này mới chính thức sinh ra được 3 quả trứng. Đến tháng giữa tháng 9, những quả trứng này nở ra 3 con sếu non rất dễ thương và mạnh khỏe.



Cặp sếu vương miện được nhập từ châu Phi đang được nuôi dưỡng tại khu cách ly của Thảo Cầm Viên ẢNH: PHẠM HỮU

Thời điểm nhập về, sếu khoảng hơn 1 tuổi và phải mất thêm 2 - 3 năm mới đạt đến tuổi trưởng thành hoàn toàn về mặt giới tính ẢNH: PHẠM HỮU

Mặc dù các cá thể sếu vương miện ở đây được chăm sóc và phát triển rất tốt về ngoại hình nhưng chúng không thực hiện hành vi sinh sản trong một thời gian dài. Tuy nhiên, vào tháng 8 vừa rồi, một cặp sếu trưởng thành đã đẻ ra được 3 quả trứng và ngày sau đó trứng đã nở thành con non thành công ẢNH: PHẠM HỮU

Khẩu phần ăn mỗi ngày của những con sếu vương miện được nhân viên vườn thú sắp xếp gồm các loại hạt, rau củ và côn trùng ẢNH: PHẠM HỮU

Sau 5 tuần trứng nở, 3 con non nay đã cứng cáp, thể hình cao lớn, lông mọc nhiều, đều có các đường nét hài hòa ẢNH: PHẠM HỮU

3 con sếu non được nuôi trong điều kiện môi trường bán tự nhiên, chăm sóc gần giống quy trình tự nhiên ẢNH: PHẠM HỮU

Theo nhân viên vườn thú, thời điểm cặp sếu vương miện đẻ trứng vào ngày 17 - 21.8. Thời gian ấp trứng kéo dài gần 1 tháng thì nở (ngày 16 -19.9) ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực nuôi sếu hạn chế người tiếp xúc để đảm bảo con non phát triển ổn định, đơn vị đã chỉ định duy nhất một người tham gia chăm sóc kỹ thuật, tránh sự xuất hiện của người lạ khiến chim bố mẹ sợ hãi, gây hấn và giẫm đạp con non ẢNH: PHẠM HỮU

Đây là lứa sếu nở thành công đầu tiên, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác bảo tồn loài ngoại nhập của Thảo Cầm Viên ẢNH: PHẠM HỮU



