3 công nghệ viên uống chống nắng hiện đại năm 2023

Viên uống chống nắng hỗ trợ chống tác hại của ánh nắng mặt trời

Viên uống chống nắng là gì?

Viên uống chống nắng cơ bản là loại thực phẩm chức năng dạng viên được bổ sung qua đường uống, tập hợp các thành phần nổi bật như lycopene, beta-carotene, vitamin A, E, C, selen,... Các hoạt chất này chứa chất chống oxy hóa nhằm trung hòa tác hại của gốc tự do từ sâu bên trong cơ thể. Đồng thời chúng còn bảo vệ da khỏi những tổn thương do tia cực tím tác động lên lớp hạ bì, trung bì gây nên. Tác dụng chống lão hóa và giảm thiểu một số bệnh tật cũng là lợi ích rất lớn từ những viên thực phẩm bổ sung này.

Cơ chế hoạt động của viên uống chống nắng

Viên uống chống nắng xuất hiện để khắc phục các nhược điểm của kem chống nắng truyền thống. Cho dù có che chắn và chống nắng tốt đến đâu thì các tia gây hại từ ánh nắng mặt trời vẫn có thể chạm đến làn da của bạn. Lúc này viên uống chống nắng sẽ có tác dụng trung hòa các gốc tự do, làm ức chế sự sản sinh các melanin tối màu tránh tình trạng nám, sạm và đen da. Với dạng viên uống, hiệu quả mang lại có thể kéo dài vài giờ và không bị ảnh hưởng bởi tác động từ bên ngoài.

Các thành phần có trong thực vật có tác dụng chống viêm

Viên uống chống nắng chỉ là thực phẩm chức năng hỗ trợ cơ thể chống nắng và có phần chống lão hóa từ bên trong. Vì thế, chúng không có khả năng thay thế kem chống nắng trong việc bảo vệ da từ tác động bên ngoài. Đặc biệt, sản phẩm cần được sử dụng đúng liều lượng khuyến cáo để tránh gây phản tác dụng và ảnh hưởng đến cơ thể.

Việc sử dụng viên uống chống nắng cũng cần duy trì mỗi ngày để cơ thể hấp thu dưỡng chất. Thời gian để phát huy tác dụng khi uống tối thiểu là từ 2-3 tuần. Ngoài việc uống viên chống nắng, chị em cũng cần kết hợp dùng kem chống nắng và che chắn kỹ càng để da được bảo vệ từ bên trong lẫn bên ngoài.

3 công nghệ ứng dụng trong viên uống chống nắng

FERNBLOCK

Fernblock - Một chiết xuất từ cây dương xỉ Polypodium Leucotomos, loài cây nhiệt đới này có nguồn gốc từ Trung Mỹ. Trong quá trình chuyển đổi từ đời sống dưới nước lên trên cạn, chúng đã phát triển các cơ chế tự bảo vệ để chống lại ánh nắng mặt trời. Bộ lạc Chorotegas của Honduras là những người đầu tiên phát hiện ra các đặc tính chăm sóc da tuyệt vời của nó.

FERNBLOCK +

Công nghệ Fernblock+ ra đời từ nghiên cứu của Tập đoàn Cantabria Labs cùng với nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Fitzpatrick thuộc Đại học Harvard (Harvard Medical School) với mục đích phát triển một cơ chế chống nắng hoàn chỉnh.

Họ đã chứng minh rằng chiết xuất này không chỉ ngăn ngừa các tổn thương tức thời như cháy nắng mà còn cung cấp khả năng bảo vệ, ngăn ngừa các tác động tiêu cực lâu dài như tổn thương DNA, lão hóa da, mất khả năng tự vệ hoặc dị ứng với ánh nắng mặt trời.

NUTROXSUN

Nutroxsun là sự kết hợp của chiết xuất hương thảo và chiết xuất cam đỏ, các phức hợp Phenolic, Diterpen và Flavonoid có trong 2 chiết xuất này bổ trợ nhau để chống lại các tác động tiêu cực của tia bức xạ mặt trời, gia tăng sự mạnh mẽ của hàng rào bảo vệ và hoạt động hết công năng để tái tạo phục hồi làn da.

Nutroxsun được chiết xuất từ 2 thành phần thiên nhiên lành tính