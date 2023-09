3 công trình trọng điểm tại Long An đã triển khai đến đâu?

Đường vành đai TP.Tân An đạt 80% kế hoạch

Cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Long An giao ngành GTVT triển khai 3 công trình trọng điểm, gồm: Dự án (DA) đường Vành đai TP.Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây; DA đường tỉnh (TL) 830E (đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến TL830); DA TL827E (tức QL50B).

Ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Long An, cho biết sau hơn 2 năm triển khai, đến đầu tháng 9.2023, dù gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, nhưng với sự hỗ trợ, quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các địa phương... công trình trọng điểm cơ bản đạt kế hoạch. Song song đó, nhiều công trình, DA khác được hình thành, từng bước xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án đường Vành đai TP.Tân An dự kiến thông toàn tuyến trong năm 2023 HIỂN HẠO

Đến đầu tháng 9.2023, việc triển khai xây dựng DA đường Vành đai TP.Tân An đã đạt 80% kế hoạch. Tuy nhiên, tại vị trí 2 nút giao (đầu và cuối tuyến) và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây còn vướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ TN-MT làm chủ đầu tư chưa được di dời. Sở GTVT sẽ đôn đốc các nhà thầu thi công đúng tiến độ. UBND TP.Tân An, Trung tâm Phát triển quỹ đất và TN-MT tập trung giải quyết vướng mắc về mặt bằng các trường hợp còn lại. Dự kiến, DA đường Vành đai TP.Tân An thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2023.

Đối với TL830E, UBND tỉnh Long An đã tổ chức khởi công ngày 21.4, với kinh phí 3.707 tỉ đồng. Sở GTVT Long An đang đôn đốc các nhà thầu thi công theo tiến độ hợp đồng. Đồng thời, Sở TN-MT Long An, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ TN-MT cũng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Chờ Thủ tướng xem xét, phê duyệt dự án 3 cầu trên TL827E

Riêng DA TL827E, UBND tỉnh thực hiện theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An (số 583-KL/TU ngày 19.4.2023), trong đó đã thống nhất phương án đầu tư xây dựng. Cụ thể là tập trung các nguồn lực từ nguồn vốn ngân sách để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng phần đường dẫn vào các cầu trên TL827E (gồm cầu Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây) để kết nối các cầu với các tuyến đường tỉnh và quốc lộ nhằm phát huy hiệu quả việc đầu tư dự án xây dựng 3 cầu bằng vốn vay ODA. Sở GTVT Long An đang triển khai lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi DA, triển khai khi xác định nguồn vốn.

Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây (Long An)





Theo ông Đặng Hoàng Tuấn, DA xây dựng 3 cầu trên 827E (cầu bắc qua sông Cần Giuộc, sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây) có tổng mức đầu tư khoảng 4.797 tỉ đồng. Trong đó, vốn ODA khoảng 4.060 tỉ đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh khoảng 736 tỉ đồng. Hiện nay, UBND tỉnh Long An đã ký lại đề xuất DA gửi Bộ KH-ĐT. Hiện, Bộ KH-ĐT đang tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Long An xác định huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh là một trong 3 chương trình đột phá mang ý nghĩa chiến lược về phát triển kinh tế cần tập trung lãnh đạo triển khai, thực hiện.

Theo đó, 8 công trình nằm trong chương trình đột phá về giao thông gồm các DA: đường Lương Hòa - Bình Chánh; đường Hựu Thạnh - Tân Bửu; TL826E; đường kết nối đường dẫn vào cầu Rạch Dơi đến TL826E; trục động lực Đức Hòa; đường Tân Tập - Long Hậu; nâng cấp, mở rộng TL824; nút giao đường Hùng Vương - QL62.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ này, tỉnh Long An được Quốc hội và Chính phủ giao triển khai, thực hiện 2 công trình giao thông trọng điểm quốc gia gồm DA đường Vành đai 3 và 4 TP.HCM.