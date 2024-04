Tham dự buổi lễ hợp luyện có đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, cùng các lãnh đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Tại buổi lễ, hơn 3.000 chiến sĩ với đội hình 25 khối, được lựa chọn từ các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, học viện, nhà trường... đã thực hiện những nội dung thuộc nghi lễ, nghi thức và trao thưởng của Đảng, Nhà nước; diễu binh, diễu hành tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 70 năm trước.



3 đại tướng kiểm tra hợp luyện diễu binh kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ





Sau buổi hợp luyện, đại tướng Phan Văn Giang, đại tướng Tô Lâm và đại tướng Lương Cường đã đến thăm, động viên từng khối, đội hình. Thay mặt các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, đại tướng Phan Văn Giang đã biểu dương sự cố gắng của hơn 3.000 người trong hai lực lượng đã vượt mọi khó khăn để luyện tập và "cơ bản đáp ứng yêu cầu".

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ĐÌNH HUY

Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ đã từng luyện tập và tham gia lễ duyệt binh năm 1985 tại quảng trường Ba Đình, nên hiểu được khó khăn của lực lượng diễu binh hiện nay. Đại tướng góp ý cho các lực lượng tham gia diễu binh về một số động tác như nâng quân kỳ, "khóa tay"... và lưu ý cần có lực lượng dự bị đi cùng trong buổi hợp luyện

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đánh giá, hơn 3.000 người tham gia diễu binh có thể sẽ lên Điện Biên từ cuối tháng 4 trên 200 ô tô. Phương án di chuyển đường hàng không cũng được tính đến nhưng khó thực hiện vì đang thiếu máy bay. Do vậy, các lực lượng như quân y, hậu cần, kỹ thuật phải đảm bảo an toàn, sức khỏe cho lực lượng diễu binh, diễu hành, đặc biệt là vấn đề thời tiết ở Điện Biên, khắc nghiệt hơn nhiều so với Hà Nội.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng cho biết, dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, khối diễu binh của quân đội dùng vũ khí, trang bị cá nhân mới, đều là sản phẩm của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sản xuất.

Hình ảnh khối chiến sĩ Điện Biên, đây là những chiến sĩ đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ĐÌNH HUY

Khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc và khối nữ du kích miền Nam tại buổi lễ hợp luyện ĐÌNH HUY

Các khối đặc công, đặc nhiệm, gìn giữ hòa bình, cảnh sát biển ĐÌNH HUY

Các khối cảnh sát, an ninh, nữ sĩ quan cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy, đặc nhiệm ĐÌNH HUY

Khối cảnh sát cơ động kỵ binh ĐÌNH HUY

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tặng quà, động viên các khối tham gia diễu binh, diễu hành ĐÌNH HUY