3 đại tướng quân đội được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhất

Huân chương Quân công hạng nhất được trao tặng cho đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; thượng tướng Võ Minh Lương; thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; thượng tướng Lê Huy Vịnh; thượng tướng Vũ Hải Sản; thượng tướng Phạm Hoài Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại tướng Trịnh Văn Quyết trao Huân chương Quân công hạng nhất tặng đại tướng Phan Văn Giang ẢNH: QĐND

3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được trao tặng Huân chương Quân công hạng nhì, gồm: thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, thượng tướng Nguyễn Văn Hiền.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng Phan Văn Giang, cho biết, thời gian qua, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng và phẩm chất cao quý "bộ đội Cụ Hồ", nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn, không quản gian khổ, hiểm nguy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc và đặc biệt xuất sắc.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhất và hạng nhì ẢNH: Đ.X

Quân đội đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá; triển khai sắp xếp hệ thống tổ chức quân sự địa phương phù hợp với tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, theo chỉ đạo của T.Ư về tổ chức bộ máy bảo đảm “tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.”

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã phối hợp tổ chức các hoạt động và diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 50 năm Ngày đất nước thống nhất; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 tương xứng với tầm vóc của sự kiện lịch sử, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ẢNH: Đ.X

"Thành công vừa qua là công sức, trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, nhất là đội ngũ cán bộ tướng lĩnh, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Trong đó, các lãnh đạo Bộ Quốc phòng luôn là “chủ chốt” của nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao cho Quân đội", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định.

Theo đại tướng Phan Văn Giang, những kết quả của lãnh đạo Bộ Quốc phòng đạt được trong công tác ngày hôm nay còn khiêm tốn, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức để cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và xứng đáng với sự tin tưởng, mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, các lãnh đạo Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, đoàn kết, tiêu biểu, mẫu mực, là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.