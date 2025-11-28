3 dấu hiệu cục máu đông âm thầm, nguy hiểm tính mạng

Dưới đây là những dấu hiệu thầm lặng của cục máu đông.

Sưng và nặng một bên chân

Đây là dấu hiệu điển hình nhưng dễ bị bỏ qua. Cục máu đông nếu xuất hiện trong tĩnh mạch chân sẽ được gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu. Các triệu chứng điển hình gồm đau, sưng, ấm và đỏ da ở một bên chân, có thể tiến triển trong vài giờ đến vài ngày, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Đau đầu dai dẳng, nhìn mờ một bên có thể là dấu hiệu của huyết khối ảnh hưởng đến mạch máu não ẢNH: AI

Khi cục máu đông chặn một tĩnh mạch sâu, máu từ chân trở về tim bị tắc lại. Áp lực trong mạch tăng lên, khiến chân sưng, cảm giác nặng, căng, đôi khi đau tức khi đứng lâu hoặc đi lại. Một số người chỉ cảm thấy mỏi mệt khác thường ở một bên chân. Do đó, họ dễ nghĩ là do vận động hay ngồi nhiều.

Điều nguy hiểm là huyết khối tĩnh mạch sâu có thể không có triệu chứng rõ ràng. Nhiều ca chỉ được phát hiện tình cờ hoặc sau khi đã xảy ra thuyên tắc phổi. Do đó, mọi người cần phải chú ý các triệu chứng như sưng một bên chân, đặc biệt là bắp chân hoặc đùi, da ấm hơn hoặc hơi đỏ hơn bên còn lại, đau khi chạm vào hoặc co duỗi chân.

Khó thở nhẹ, đau tức ngực

Thuyên tắc phổi xảy ra khi một phần cục máu đông, thường xuất phát từ huyết khối ở chân, trôi theo dòng máu lên động mạch phổi và gây tắc. Khó thở là triệu chứng thường gặp nhất, tiếp theo là đau ngực theo kiểu cảm giác đau tăng lên khi hít sâu, ho, tim đập nhanh, choáng hoặc ngất xỉu.

Điều làm triệu chứng này khó phát hiện là ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể chỉ cảm thấy hơi mất sức, hụt hơi khi đi bộ quãng ngắn hoặc leo vài bậc cầu thang. Cơn tức ngực mơ hồ, không rõ vị trí, dễ nhầm với đau cơ, đau dạ dày. Một chút choáng váng, tim đập nhanh mà không rõ lý do. Vì những triệu chứng này khá chung chung nên nhiều người nghĩ là do thiếu ngủ, stress hay thể lực kém.

Đau đầu dai dẳng, nhìn mờ một bên

Huyết khối tĩnh mạch não khá hiếm nhưng đặc biệt nguy hiểm, thường gặp hơn ở người trẻ, nhất là phụ nữ dùng thuốc tránh thai nội tiết, mang thai hoặc giai đoạn hậu sản.

Khác với đột quỵ do tắc động mạch, huyết khối tĩnh mạch não thường diễn tiến âm ỉ hơn. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho biết đau đầu là triệu chứng phổ biến nhất, có thể kéo dài, tăng dần, không giống kiểu đau đầu thông thường.

Mọi người cần chú ý với các triệu chứng như đau đầu kéo dài, uống thuốc giảm đau mà không thuyên giảm, đặc biệt khi thay đổi tư thế. Ngoài ra, một số trường hợp còn co giật, yếu liệt một bên người, khó nói.

Nếu nghi ngờ mình bị cục máu đông thì cần đến bác sĩ hoặc khoa cấp cứu. Mô tả rõ triệu chứng bắt đầu từ khi nào, ở đâu, thay đổi ra sao, có yếu tố nguy cơ nào gần đây. Xét nghiệm và chụp hình mạch máu có thể giúp phát hiện sớm cục máu đông và ngăn chặn những biến chứng đe dọa tính mạng, theo Verywell Health.