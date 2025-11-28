Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

3 dấu hiệu cục máu đông âm thầm, nguy hiểm tính mạng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
28/11/2025 00:08 GMT+7

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, không phải lúc nào cũng gây đau dữ dội. Nhiều trường hợp bắt đầu với biểu hiện mơ hồ. Nếu bỏ qua, cục máu đông có thể gây thuyên tắc phổi, đột quỵ hoặc tổn thương mạch máu chân.

Dưới đây là những dấu hiệu thầm lặng của cục máu đông.

Sưng và nặng một bên chân

Đây là dấu hiệu điển hình nhưng dễ bị bỏ qua. Cục máu đông nếu xuất hiện trong tĩnh mạch chân sẽ được gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu. Các triệu chứng điển hình gồm đau, sưng, ấm và đỏ da ở một bên chân, có thể tiến triển trong vài giờ đến vài ngày, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

3 dấu hiệu cục máu đông âm thầm nhưng nguy hiểm tính mạng - Ảnh 1.

Đau đầu dai dẳng, nhìn mờ một bên có thể là dấu hiệu của huyết khối ảnh hưởng đến mạch máu não

ẢNH: AI

Khi cục máu đông chặn một tĩnh mạch sâu, máu từ chân trở về tim bị tắc lại. Áp lực trong mạch tăng lên, khiến chân sưng, cảm giác nặng, căng, đôi khi đau tức khi đứng lâu hoặc đi lại. Một số người chỉ cảm thấy mỏi mệt khác thường ở một bên chân. Do đó, họ dễ nghĩ là do vận động hay ngồi nhiều.

Điều nguy hiểm là huyết khối tĩnh mạch sâu có thể không có triệu chứng rõ ràng. Nhiều ca chỉ được phát hiện tình cờ hoặc sau khi đã xảy ra thuyên tắc phổi. Do đó, mọi người cần phải chú ý các triệu chứng như sưng một bên chân, đặc biệt là bắp chân hoặc đùi, da ấm hơn hoặc hơi đỏ hơn bên còn lại, đau khi chạm vào hoặc co duỗi chân.

Khó thở nhẹ, đau tức ngực

Thuyên tắc phổi xảy ra khi một phần cục máu đông, thường xuất phát từ huyết khối ở chân, trôi theo dòng máu lên động mạch phổi và gây tắc. Khó thở là triệu chứng thường gặp nhất, tiếp theo là đau ngực theo kiểu cảm giác đau tăng lên khi hít sâu, ho, tim đập nhanh, choáng hoặc ngất xỉu.

Điều làm triệu chứng này khó phát hiện là ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể chỉ cảm thấy hơi mất sức, hụt hơi khi đi bộ quãng ngắn hoặc leo vài bậc cầu thang. Cơn tức ngực mơ hồ, không rõ vị trí, dễ nhầm với đau cơ, đau dạ dày. Một chút choáng váng, tim đập nhanh mà không rõ lý do. Vì những triệu chứng này khá chung chung nên nhiều người nghĩ là do thiếu ngủ, stress hay thể lực kém.

Đau đầu dai dẳng, nhìn mờ một bên

Huyết khối tĩnh mạch não khá hiếm nhưng đặc biệt nguy hiểm, thường gặp hơn ở người trẻ, nhất là phụ nữ dùng thuốc tránh thai nội tiết, mang thai hoặc giai đoạn hậu sản.

Khác với đột quỵ do tắc động mạch, huyết khối tĩnh mạch não thường diễn tiến âm ỉ hơn. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho biết đau đầu là triệu chứng phổ biến nhất, có thể kéo dài, tăng dần, không giống kiểu đau đầu thông thường.

Mọi người cần chú ý với các triệu chứng như đau đầu kéo dài, uống thuốc giảm đau mà không thuyên giảm, đặc biệt khi thay đổi tư thế. Ngoài ra, một số trường hợp còn co giật, yếu liệt một bên người, khó nói.

Nếu nghi ngờ mình bị cục máu đông thì cần đến bác sĩ hoặc khoa cấp cứu. Mô tả rõ triệu chứng bắt đầu từ khi nào, ở đâu, thay đổi ra sao, có yếu tố nguy cơ nào gần đây. Xét nghiệm và chụp hình mạch máu có thể giúp phát hiện sớm cục máu đông và ngăn chặn những biến chứng đe dọa tính mạng, theo Verywell Health.

Tin liên quan

Tác dụng không ngờ của rau chân vịt với bệnh tim và cục máu đông

Tác dụng không ngờ của rau chân vịt với bệnh tim và cục máu đông

Không chỉ bảo vệ sức khỏe tổng thể, rau chân vịt còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác. Các nghiên cứu cho thấy rau chân vịt rất có lợi cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt là ngăn ngừa bệnh tim và cục máu đông.

Khám phá thêm chủ đề

cục máu đông huyết khối tĩnh mạch sâu thuyên tắc phổi Đột quỵ đau đầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận