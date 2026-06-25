3 điểm hẹn cà phê hút khách Gen Z tại Singapore

Từ quán cà phê lấy cảm hứng từ văn hóa châu Á đến rooftop café ngắm toàn cảnh thành phố hay không gian nằm trong nhà chứa máy bay, đây là những địa chỉ đáng để khám phá trong mùa hè này.

Khi quán cà phê trở thành điểm đến du lịch

Trong vài năm gần đây, xu hướng "café hopping" - khám phá các quán cà phê theo phong cách riêng - ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Với nhiều du khách, đặc biệt là Gen Z, một quán cà phê không chỉ được đánh giá qua chất lượng đồ uống mà còn bởi câu chuyện thương hiệu, thiết kế không gian và những trải nghiệm mới lạ mà nơi đó mang lại.

Singapore là một trong những điểm đến nổi bật của xu hướng này. Bên cạnh những biểu tượng du lịch quen thuộc, Đảo quốc Sư tử đang sở hữu nhiều quán cà phê và tiệm bánh tráng miệng mang concept độc đáo, trở thành địa điểm được du khách săn đón trên các nền tảng mạng xã hội.

Big Short Coffee: Nơi văn hóa và sáng tạo gặp nhau trong từng ly cà phê

Nằm giữa khu phố di sản Joo Chiat đầy màu sắc, Big Short Coffee là một trong những quán cà phê được cộng đồng yêu cà phê đặc sản tại Singapore quan tâm nhờ cách tiếp cận sáng tạo trong xây dựng thực đơn.

ẢNH: DISTRICT SIXTYFIVE

Điểm đặc biệt của quán nằm ở mô hình menu theo mùa. Mỗi giai đoạn trong năm được phát triển như một "chương" mới với chủ đề, câu chuyện và các loại đồ uống riêng biệt. Đội ngũ sáng lập thường xuyên nghiên cứu nguyên liệu, kỹ thuật pha chế và lấy cảm hứng ẩm thực từ nhiều nền văn hóa để tạo ra những trải nghiệm khác biệt.

Trong mùa hè này, Big Short Coffee giới thiệu "Chapter Eight" với loạt đồ uống lấy cảm hứng từ các món tráng miệng quen thuộc của châu Á. Từ King of Chendol gợi nhớ món chè bánh lọt với sự kết hợp của xoài và sầu riêng, White Rabbit mang hương vị gợi nhắc viên kẹo sữa tuổi thơ quen thuộc của người Hoa, đến Pulut Hitam Amazake kết hợp chè nếp than với thức uống gạo lên men truyền thống của Nhật Bản, mang đến cách diễn giải mới mẻ giữa cà phê hiện đại và ký ức ẩm thực truyền thống.

Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, các món đồ uống tại đây còn được chăm chút về mặt thị giác, khiến quán trở thành điểm dừng chân yêu thích của những du khách thích khám phá các xu hướng cà phê mới.

Hangar66 Café: Trải nghiệm cà phê trong nhà chứa máy bay

Nếu muốn tìm kiếm một địa điểm khác biệt hoàn toàn so với những quán cà phê thông thường, Hangar66 Café là cái tên đáng chú ý.

Tọa lạc bên trong một nhà chứa máy bay thực tại Seletar Aerospace Park, quán mang đến trải nghiệm hiếm có khi kết hợp giữa ẩm thực và lịch sử hàng không của Singapore.

Toàn bộ không gian được thiết kế theo chủ đề hàng không, từ các chi tiết nội thất làm từ bộ phận máy bay cho đến khu vực sàn lấy cảm hứng từ đường băng. Trong lúc thưởng thức cà phê hoặc bữa ăn nhẹ, thực khách có thể quan sát hoạt động của máy bay và trực thăng ngay bên ngoài.

ẢNH: TIME OUT

Sự kết hợp giữa bối cảnh độc đáo và không gian giàu tính trải nghiệm giúp Hangar66 trở thành địa điểm được nhiều du khách trẻ lựa chọn khi muốn tìm kiếm những góc check-in khác biệt trong hành trình khám phá Singapore.

POUT: Rooftop café dành cho những buổi sáng thư thả

Giữa khu trung tâm tài chính sôi động của Singapore, POUT mang đến một nhịp điệu hoàn toàn khác.

Nằm trên tầng thượng của một shophouse gần khu CBD, quán sở hữu tầm nhìn hướng về nhiều biểu tượng nổi tiếng của thành phố như Marina Bay Sands, Singapore Flyer hay Merlion Park. Đây là một trong những rooftop café hiếm hoi cho phép du khách tận hưởng cảm giác thư giãn giữa trung tâm đô thị mà vẫn có không gian riêng tư.

ẢNH: DANIEL FOOD DIARY

Ban đầu, khu vực này chỉ được sử dụng như phần mở rộng của một địa điểm giải trí về đêm. Tuy nhiên, nhu cầu tìm kiếm những không gian thư giãn vào ban ngày ngày càng tăng đã thúc đẩy đội ngũ vận hành phát triển POUT thành một quán cà phê độc lập.

Phong cách tối giản, nhiều ánh sáng tự nhiên cùng các khu vực ngồi ngoài trời giúp nơi đây trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những ai yêu thích chụp ảnh lifestyle hoặc đơn giản muốn tận hưởng một buổi sáng chậm rãi.

Bên cạnh cà phê, Basque Cheesecake là món tráng miệng được nhiều thực khách yêu thích và thường xuyên xuất hiện trong các bài đánh giá trên mạng xã hội.

Ngoài những công trình biểu tượng và các khu mua sắm sầm uất, Singapore đang ngày càng thu hút du khách bằng những trải nghiệm đời sống mang tính khám phá cao. Các quán cà phê với concept riêng, câu chuyện sáng tạo và dấu ấn văn hóa độc đáo đang góp phần tạo nên một bản đồ du lịch mới của Đảo quốc.

Đối với những du khách yêu thích ẩm thực, nghệ thuật và phong cách sống, hành trình khám phá các quán cà phê đặc sắc có thể trở thành điểm thú vị để cảm nhận Singapore từ một góc nhìn gần gũi và khác biệt hơn.