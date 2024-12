3 đơn vị điều tra nhóm vệ sĩ 'dẹp đường' cho xe đám cưới được khen thưởng

Ngày 4.12, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và trao thưởng cho các đơn vị trong công tác điều tra vụ án nhóm vệ sĩ "dẹp đường" cho đoàn xe đám cưới.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng thưởng tiền cho các đơn vị điều tra vụ nhóm vệ sĩ "dẹp đường" cho đoàn xe đám cưới ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương và trao tiền thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự; 10 triệu đồng cho Phòng Tham mưu; và 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát cơ động.

Tại buổi lễ, đại tá Dương Văn Tiến, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho rằng việc điều tra, xác minh nhanh vụ án nhóm vệ sĩ "dẹp đường" cho đoàn xe đám cưới đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, ổn định tình hình, và củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền, nhân dân đối với lực lượng công an.

Cùng với quá trình tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, đại tá Tiến yêu cầu các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ hoạt động của các công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ để đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, cương quyết xử lý nghiêm những công ty không thực hiện theo quy định.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 24.11, nhóm vệ sĩ của Công ty TNHH vệ sĩ Security (địa chỉ tại đường Nguyễn Duy Hiệu, P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã có hành vi điều tiết giao thông, "dẹp đường" cho đoàn xe đám cưới gây mất an ninh trật tự trên địa bàn TP.Thanh Hóa, gây bức xúc trong dư luận.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 5 nghi phạm để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.