Ngày 22.11, Công an xã Ea Ning (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang Nguyễn Văn Minh (32 tuổi, ở xã Ea Ning) hái trộm cà phê của người dân trong đêm.

Theo Công an xã Ea Ning, khoảng 3 giờ rạng sáng 22.11, trong quá trình tuần tra, mật phục tại các vườn rẫy cà phê trên địa bàn thôn 4, tổ công tác của Công an xã Ea Ning phát hiện Nguyễn Văn Minh đang vận chuyển các bao cà phê tươi nghi vấn vừa trộm cắp.

3 giờ sáng hái trộm 171 kg cà phê tươi, chưa kịp tẩu tán đã sa lưới

Tại hiện trường, công an phát hiện 3 bao cà phê tươi, tổng trọng lượng 171 kg; 2 chiếc bạt; 1 đèn pin, 1 xe máy cùng nhiều vật dụng liên quan.

Qua làm việc, Minh khai nhận những bao cà phê trên là do Minh vừa hái trộm tại rẫy của người dân trong thôn, khi đang chuẩn bị đưa về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Đấu tranh mở rộng, Minh khai nhận, trước đó đã thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp cà phê của người dân. Được biết, Minh từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Công an xã Ea Ning (Đắk Lắk) bắt quả tang nghi phạm Nguyễn Văn Minh (thứ 2 từ phải qua) hái trộm cà phê của người dân

ẢNH: CTV

Hiện Công an xã Ea Ning đang củng cố hồ sơ, tiếp tục xác minh, làm rõ các vụ việc liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.