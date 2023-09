3 hậu quả đáng sợ khi tự nặn mụn không đúng cách

3 hậu quả thường gặp khi nặn mụn sai cách được chuyên gia chỉ rõ

1/ Để lại thâm

Thâm mụn là tình trạng phổ biến nếu bạn thường tự ý nặn mụn. Khi dùng tay tạo một lực mạnh để nặn mụn, lớp tế bào và cấu trúc trên da rất dễ bị tổn thương. Từ đó để lại các vết thâm trên da. Tình trạng này được gọi là tăng sắc tố sau viêm. Người bị thâm mụn sẽ mất đi vẻ đẹp tự nhiên của da, khiến bề mặt da trở nên thô ráp, sẫm màu và kém sức sống. Do đó, nếu không được bảo vệ và chăm sóc đúng cách sẽ dễ khiến da tăng sắc tố, gây ra tình trạng thâm sạm trên da.

2/ Để lại sẹo

Sẹo lõm, sẹo rỗ là do nặn mụn sai cách mà nhiều người dễ mắc phải. Khi liên tục nặn mụn vô tội vạ, các nốt mụn sẽ bị tổn thương như viêm, nhiễm trùng và bị phá hủy cấu trúc da. Dẫn đến sự đứt gãy các liên kết sợi collagen và eslatin. Từ đó các cấu trúc tế bào không thể tái tạo kịp thời sẽ dần hình thành những vết sẹo lõm. Ngoài ra, khi mụn đã lên vảy, bạn đừng quá nôn nóng mà cạy bỏ lớp vảy này, bởi khi bạn cạy vảy, lớp da non bên dưới sẽ không còn được bảo vệ. Nếu không may bị viêm nhiễm thì nguy cơ để lại sẹo sẽ rất lớn.

Đốm nâu, thâm đỏ sẽ xuất hiện nếu không chăm sóc da đúng cách

Bên cạnh đó, bạn cũng không nên sử dụng nhiều đồ mỹ phẩm khi mụn chưa lành hẳn. Hãy hạn chế tối đa những tác động lên vùng da này nếu chưa hoàn toàn lành mụn để giảm thiểu tình trạng thâm sẹo hiệu quả nhất.

3/ Nhiễm trùng

Mụn nhiễm trùng là khái niệm chỉ những nốt không được lấy nhân mụn đúng cách, tạo nên vết thương hở khiến bụi bẩn, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập và ảnh hưởng trực tiếp trên bề mặt da.

Cách chăm sóc da sau khi đi nặn mụn ở spa, phòng khám để nhanh phục hồi

Sau khi nặn mụn ở các trung tâm spa, nhiều người vẫn còn loay hoay với các biện pháp chăm sóc da để đảm bảo không để lại thâm sẹo, thâm đỏ... Dưới đây sẽ là 3 cách chăm sóc da sau khi nặn mụn để ngừa thâm, sẹo hiệu quả:

Trong 24 - 48 giờ sau khi nặn mụn, chuyên gia khuyến khích bạn không nên sử dụng sữa rửa mặt hay kem chống nắng. Bởi vì lúc này da rất nhạy cảm, dùng các sản phẩm trên sẽ dễ bị kích ứng và khiến da dễ bị tổn thương hơn. Trong thời gian này, bạn chỉ nên rửa bằng nước muối sinh lý để làm sạch, tránh bị nhiễm trùng.

Không nên tẩy tế bào chết vật lý và h óa học. Việc này dẫn đến lớp bảo vệ da bị bào mòn, không chỉ khiến những vùng mới nặn khó lành mà còn tạo thêm điều kiện cho mụn mới hình thành.

Không lạm dụng các sản phẩm chăm sóc da. Nhiều trường hợp vì muốn vết thương nhanh lành nên đã dùng các sản phẩm điều trị mụn để chăm sóc. Tuy nhiên trước khi sử dụng, bạn nên hỏi ý kiến chuyên gia da liễu, bác sĩ để lựa chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng làn da của mình.

Gợi ý sản phẩm mờ thâm sau nặn mụn

Kem xóa mờ sẹo rỗ, lõm, thâm Scar Esthetique chính là giải pháp được nhiều chuyên gia da liễu khuyên dùng. Sản phẩm được thiết kế để giúp hỗ trợ làm giảm sẹo thâm, rỗ và lõm trên da, Scar Esthetique được xem là sản phẩm cần thiết trong việc chăm sóc các vết sẹo tại nhà, đồng thời hỗ trợ cải thiện tình trạng sẹo. Với các thành phần, đặc tính được nghiên cứu để chống ô xy hóa, kháng viêm giúp làm giảm tình trạng thâm do sẹo và kích thích quá trình tái tạo tế bào da, làm mềm và làm phẳng sẹo.

Kem xóa mờ sẹo rỗ, lõm, thâm Scar Esthetique có 3 dung tích cho bạn lựa chọn

Để dễ dàng cho khách hàng lựa chọn và sử dụng, thương hiệu đã phân loại Scar Esthetique thành 3 loại dung tích là 10ml, 30ml và 60ml. Nếu còn đang phân vân nên mua loại nào, hãy lựa chọn ngay các dung tích theo hướng dẫn sau:

Dung tích 10ml: Nếu là vết sẹo nhỏ với kích thước không đáng kể như sau khi nặn mụn, vết thâm do bị côn trùng cắn.

Dung tích 30ml: Những vết sẹo có kích thước trung bình như bỏng bô, trầy xước nhẹ.

Dung tích 60ml: Chữa trị những vết sẹo lớn, sẹo sau phẫu thuật hay sẹo cứng đầu cần thời gian nhất định điều trị lâu dài.

Vừa rồi là thông tin xoay quanh vấn đề sau khi nặn mụn xong nên chăm sóc da như thế nào. Hy vọng sau khi đọc xong bài viết này, bạn sẽ tìm được phương pháp và sản phẩm chăm sóc da hiệu quả để hạn chế thâm, sẹo.