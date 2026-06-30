3 hộp kem ‘made in Vietnam’ thấm nhanh, không gây bít tắc lý tưởng cho mùa hè

1. Lotion hỗ trợ làm khỏe và ổn định làn da Trioderma Gentle Matte Soothing Lotion

On top đầu là sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm thuần Việt chuẩn y khoa Trioderma. Sức hút mạnh mẽ của lotion đến từ công nghệ BioDTox kết hợp cùng bảng thành phần "vàng" được các chuyên gia đánh giá rất cao về độ an toàn và hiệu quả.

Công nghệ BioDTox là một giải pháp sinh học được nghiên cứu để bảo vệ làn da trước những tác động của môi trường ô nhiễm và stress ô xy hóa. Không chỉ xử lý các vấn đề da biểu hiện bên ngoài. Mà BioDTox còn tập trung hỗ trợ cơ chế bảo vệ tự nhiên giúp làn da luôn ở trạng thái cân bằng và khỏe mạnh từ gốc.

Còn sự kết hợp hoàn hảo của zinc PCA & niacinamide là bộ đôi hỗ trợ kháng viêm, kiểm soát bã nhờn, thông thoáng lỗ chân lông và giúp da sáng đều màu hơn. Tình trạng bóng dầu vùng chữ T và lỗ chân lông to sẽ được cải thiện một cách tự nhiên. Bộ đôi panthenol và glycerin vừa bổ sung độ ẩm vừa giúp làn da sau mụn phục hồi tổn thương. Chiết xuất rễ tử thảo, dầu cám gạo giúp nhân đôi sức mạnh làm dịu da từ thiên nhiên.

Sử dụng lotion đúng cách và đều đặn. Sau khoảng 7 ngày, các bạn sẽ thấy nền da ngậm nước mềm mại hơn, các vùng da bị đỏ hay kích ứng do mụn bắt đầu dịu đi.

Bắt đầu sang khoảng tuần thứ 2, lượng dầu thừa trên bề mặt da giảm đi đáng kể, da không còn tình trạng bóng loáng như "chảo dầu" vào cuối ngày. Sau khoảng 4 tuần, hàng rào bảo vệ da được củng cố vững chắc, nền da khỏe và mịn màng hơn; làn da trông sáng, đều màu hơn.

Điểm cộng lớn khiến sản phẩm luôn nằm trong top đầu các sản phẩm được săn đón mùa hè này chính là kết cấu nhũ tương lỏng mịn như lụa. Ngay khi tiếp xúc với làn da, lotion nhanh chóng tan ra, thẩm thấu sau vài giây massage mà không để lại bất kỳ vệt trắng hay cảm giác bết dính nào. Đúng như tên gọi "Gentle Matte", sản phẩm để lại một lớp nền mịn màng, khô thoáng tự nhiên, kiểm soát dầu thừa hiệu quả suốt nhiều giờ liền.

Nhược điểm: Thường xuyên cháy hàng trên mọi nền tảng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 295.000 đồng/40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/trioderma/kem-duong-trioderma-gentle-matte-soothing-lotion.html

2. Gel cấp ẩm và hỗ trợ hàng rào bảo vệ da MD CARE NMF Hydration Concentrate Facial Gel

On top 2 là siêu phẩm "made in Vietnam" cho mùa hè này đến từ thương hiệu MD CARE thuần Việt. Gel được thiết kế như một "người hùng thầm lặng" trong chu trình chăm sóc da hàng ngày, đặc biệt phù hợp với làn da dầu mụn đang trong giai đoạn phục hồi.

Gel nổi bật với thành phần NMF là tập hợp các yếu tố giữ ẩm tự nhiên, hoạt động như "nam châm nước" hút ẩm từ không khí vào da, giữ cho làn da mềm mại, ngăn mất nước và chống lại các tác nhân gây khô ráp, bong tróc. Pre & postbiotics là hợp chất lên men từ lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh trên da, hạn chế kích ứng, tăng cường khả năng làm dịu da tổn thương sau trị mụn hoặc liệu trình da liễu.

Peptide complex kích thích sản sinh collagen và elastin, hỗ trợ da căng mịn, hạn chế tình trạng lỗ chân lông to hay da xỉn màu. Và zinc PCA là hoạt chất đa năng giúp điều tiết tuyến bã nhờn, kiểm soát dầu hiệu quả, từ đó giúp hạn chế nguy cơ gây nên mụn. Kết cấu gel mỏng nhẹ, thẩm thấu cực nhanh và không để lại cảm giác nhờn rít hay bóng dầu. Một sản phẩm phù hợp cho da dầu mụn bất chấp nắng hè có nắng nóng tới 40 độ.

Thành phần chính: NMF components, pre & postbiotics, peptide complex, zinc PCA.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 520.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/md-care/gel-kiem-soat-dau-md-care-nmf-hydration-concentrate-facial-gel.html

3. Serum hỗ trợ giảm mụn và làm sáng da Trioderma ActiBalance+ Serum

On top 3 hộp kem "made in VietNam" vẫn là một sản phẩm đến từ thương hiệu Trioderma. Serum chính là "trợ thủ đắc lực" dành cho những ai đang tìm kiếm một sản phẩm chăm sóc cho làn da dầu, da mụn hay da hỗn hợp.

Không chỉ giúp kiểm soát bã nhờn tối ưu, nhờ đó hạn chế tình trạng bóng dầu và ngăn ngừa mụn. Mà còn giúp làm dịu những vùng da kích ứng, giảm mẩn đỏ do mụn gây ra, đồng thời làm sáng và cải thiện sắc tố da, mang đến làn da tươi tắn, đều màu hơn từng ngày. Công thức dịu nhẹ và an toàn không chứa cồn, không paraben, phù hợp ngay cả với làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Pro vitamin B5, niacinamide, zinC PCA, BHA, AHA, chiết xuất rau má.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ tế bào chết giúp làm sạch sâu từng lỗ chân lông, ngăn bít tắc và hỗ trợ giảm mụn đầu đen, đầu trắng hiệu quả.

Cân bằng tuyến bã nhờn, tạo môi trường "khó sống" cho vi khuẩn C. acnes - nguyên nhân chính gây mụn.

Giúp làm dịu bề mặt da, hỗ trợ mờ thâm sau mụn và tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Hỗ trợ hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe đẹp rạng ngời từ bên trong ngăn ngừa tác hại xấu từ tia UV, môi trường.

Hỗ trợ làm sáng cho làn da sau mụn trở nên đều màu và làm mờ thâm mụn nhanh chóng.

Bảng thành phần lành tính, không chứa paraben, cồn, hương liệu nên an toàn với nhiều làn da; kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Chỉ phù hợp với làn da dầu, da mụn và hỗn hợp thiên dầu.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 345.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 34% tại đây: https://maihan.vn/trioderma/serum-ho-tro-giam-mun-trioderma-actibalance-serum.html

Giữa vô vàn mỹ phẩm trên thị trường, bạn vẫn có thể tìm thấy những hộp kem dưỡng "made in Vietnam" đáp ứng tốt tiêu chí thấm nhanh, nhẹ mặt và hạn chế nguy cơ bít tắc trong những ngày nắng nóng.