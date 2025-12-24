3 kem chống nắng nâng tone da sáng như bật filter, khiến nàng quên luôn kem nền

1. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen

On top đầu kem chống nắng nâng tone đến từ Mỹ thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin tại Mỹ. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen thuần vật lý với 20% zinc oxide, mang lại khả năng giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB và ánh sáng xanh. Nhờ đó, làn da được duy trì trong trạng thái tươi mịn, sáng hồng mỗi ngày.

Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen còn có 4% niacinamide, glycerin, panthenol và vitamin E... giúp cấp ẩm, làm dịu da và ngăn ngừa tình trạng khô ráp, bong tróc hay kích ứng do cháy nắng. Sản phẩm còn có khả năng kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, giúp da không bị bóng nhờn và luôn giữ lớp finish căng mịn. Nâng tone theo kiểu style cực nhẹ nhàng, trắng hồng tự nhiên, bám lâu trôi và không bị xuống tone dù cả ngày dài.

Thành phần chính: 20% zinc oxide, 4% niacinamide, glycerin, panthenol, vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB và ánh sáng xanh.

Cung cấp độ ẩm cho da luôn căng bóng, ngậm nước, giúp hạn chế tình trạng cháy nắng, mẩn đỏ và các dấu hiệu lão hóa.

Khả năng kiểm soát dầu nhờn hiệu quả từ đó ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông hạn chế sinh mụn.

Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, giúp tăng cường khả năng chống lại các tác động xấu từ tia UV, ô nhiễm và khói bụi.

Kết cấu kem mịn màng, thẩm thấu nhanh chóng cho lớp finish trắng hồng tự nhiên mà không để lại vệt trắng hay gây cảm giác nặng mặt.

Bảng thành phần lành tính, không chứa cồn hay hương liệu, sản phẩm an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc da đang trong quá trình trị liệu.

Nhược điểm: Nâng tone theo style trắng hồng tự nhiên mà không che khuyết điểm.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/60 ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

2. Kem chống nắng nâng tone che khuyết điểm Sakura CC Cream Flawless Control

Á hậu gọi tên kem chống nắng nâng tone đến từ thương hiệu Sakura nổi tiếng Nhật Bản. Kem trang điểm Sakura CC Cream Flawless Control hội tụ 3 in 1 vừa là kem che khuyết điểm vừa nâng tone trắng hồng tự nhiên và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA, UVB với chỉ số SPF50+ PA++++ giúp ngăn ngừa nám sạm, lão hóa sớm.

Kết cấu kem lỏng, gần như dạng mousse và không dầu, tạo cảm giác mịn lì đẹp tự nhiên sau khi apply lên bề mặt da. Mọi khuyết điểm như mụn, thâm mụn, nám sạm, tàn nhang đều có thể được che phủ một cách khéo léo trông rất tự nhiên. Nâng tone theo style trắng hồng tự nhiên nên những bạn nào nền da hơi ngăm vẫn có thể an tâm sử dụng, không tạo vệt trắng cũng không gây bóng dầu hay xuống tone vào cuối ngày đâu nhé. Độ bám cực tốt, mịn lì lâu trôi nên không lo dính vào khẩu trang hay bị lem khi gặp trời mưa hay đổ mồ hôi.

Thành phần chính: chiết xuất cam thảo, tinh chất lá anh đào, chiết xuất tảo biển, dầu hạt nho đen.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng chống nắng phổ rộng bảo vệ trước tác hại của tia UVA, UVB cho làn da khỏe đẹp, tươi tắn đều màu.

Che phủ mọi khuyết điểm như vết thâm mụn, đốm nâu, tàn nhang, da nám sạm, lỗ chân lông to… cho lớp nền mịn đẹp không tì vết.

Chứa thành phần dưỡng ẩm nên thoa lên da rất mịn và không gây khô nẻ hay vón cục. Có thể sử dụng như lớp kem lót, kem nền, kem chống nắng, kem dưỡng da.

Kiểm soát chặt chẽ tuyến dầu nhờn tiết ra nên tạo cảm giác thông thoáng từ đó giúp ngừa mụn hiệu quả.

Có độ bám khá tốt, khoảng 7 - 9 tiếng nếu các bạn làm việc trong môi trường máy lạnh.

Nhờ vào kết cấu mỏng nhẹ nên khả năng thẩm thấu cực nhanh nên cũng phù hợp cho da dầu với thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam. Dù có gặp trời hay thường xuyên đổ mồ hôi vẫn không bị trôi, bị lem.

Nâng tone trắng hồng tự nhiên mà không hề gây bết dính, vón cục hay tạo vệt trắng. Cả ngày dài không bị xuống tone.

Thành phần không chứa dầu, không thấm nước nên độ bám cao cho lớp nền lâu trôi dù hoạt động ngoài trời hay dưới nước.

Phù hợp với mọi loại da, không gây kích ứng; kể cả da dầu mụn, da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 900.000 đồng/ 40 ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-da-trang-diem-Sakura-mau-fair.html

3. Kem chống nắng che khuyết điểm La Roche-Posay Uvidea Anthelios Tone - Up Rosy

Top 3 là kem chống nắng nâng tone đến từ Pháp thuộc thương hiệu La Roche-Posay lừng danh. Kem chống nắng La Roche-Posay Uvidea Anthelios Tone - Up Rosy không chỉ bảo vệ da tối ưu trước tác hại của tia UVA, UVB cho làn da tươi khỏe, đều màu. Mà còn che khuyết điểm như nám sạm, thâm mụn, lỗ chân lông to… và nâng tone nhẹ nhàng cho lớp nền trắng hồng tự nhiên. Kết cấu dạng kem mềm mịn nên thẩm thấu cực tốt, không gây bóng nhờn, không tạo vệt trắng.

Thành phần chính: màng lọc Mexoplex, nước khoáng La Roche-Posay, chiết xuất bơ hạt mỡ, squalane, vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng chống nắng phổ rộng bảo vệ làn da an toàn trước mọi tác hại của tia UVA, UVB từ đó giúp ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da.

Độ che phủ khuyết điểm tốt nhất là che lỗ chân lông. Kết cấu dạng kem màu nền mỏng nhẹ nên thấm nhanh và nâng tone trắng hồng tự nhiên.

Khả năng bật tone phù hợp với mọi nền da và phù hợp với làn da xỉn màu, kém sức sống.

Bảng thành phần lành tính nên an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm và khả năng chống nước cũng tốt nên có thể yên tâm sử dụng khi đi du lịch.

Nhược điểm: Nhiều nơi phân phối với mức giá không đồng nhất.

Giá niêm yết chính hãng: 658.000 đồng/ 30 ml

Đánh giá chung: 9.5/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/kem-chong-nang-lam-sang-va-cai-thien-sac-to-da-la-roche-posay-uvidea-tone-up-rose.html