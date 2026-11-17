1. Kem chống nắng nâng tone che khuyết điểm Sakura CC Cream Flawless Control

Vị trí ngôi vương kem chống nắng trang điểm gọi tên siêu phẩm đến từ thương hiệu Sakura nổi tiếng Nhật Bản. Sự lựa chọn hàng đầu cho những cô nàng thích vẻ đẹp trong trẻo, căng bóng tự nhiên như cà filter mà chẳng mất thời gian makeup.

Không chỉ sở hữu chỉ số chống nắng SPF50+ PA++++ giúp bảo vệ da an toàn trước tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh (đây là những nguyên nhân chính gây nám, tàn nhang và lão hóa sớm), sản phẩm còn dưỡng sáng da, che khuyết điểm đỉnh cao và nâng tone sáng hồng tự nhiên như dùng cushion.

Vết thâm mụn, nám sạm hay lỗ chân lông đều được che phủ theo style cực tự nhiên. Nhất là hiệu ứng nâng tone trắng hồng, khỏe khoắn; không gây trắng bệch hay bóng nhờn. Duy trì độ sáng cả ngày dài mà không bị xuống tone.

Kết cấu kem mỏng nhẹ như dạng mousse, kiềm dầu khá tốt nên trên nền da nào cũng khô thoáng, không gây bưng bít lỗ chân lông dễ sinh mụn. Sau 1 - 2 phút thoa, kem tệp vào da cho lớp finish căng bóng như sương và tràn đầy sức sống.

Thành phần chính: Zinc oxide, titanium dioxide, chiết xuất cam thảo, tinh chất lá anh đào.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh... nguyên nhân gây nám sạm, lão hóa... duy trì làn da luôn tươi khỏe.



Khả năng hiệu chỉnh màu sắc theo tone da đỉnh cao nên che phủ khuyết điểm khéo léo. Mụn, thâm nám, lỗ chân lông to hay da không đều màu... cho lớp finish trắng hồng tự nhiên như đang trang điểm.



Bổ sung độ ẩm cần thiết cho lớp nền mềm mượt, căng bóng tựa sương mai; giúp ngăn ngừa tình trạng da khô bong tróc hay bị mốc nền gây mất thẩm mỹ.



Cân bằng dầu thừa tốt nên không gây bóng nhờn hay đổ dầu kể cả da dầu mụn.



Lớp nền tệp vào da, cực bền màu cả ngày dài, duy trì sự hồng hào từ 7 - 9 giờ dù ngồi máy lạnh hay ra ngoài khi trời nắng nóng hoặc mưa rào.



Sinh ra để dành cho khí hậu tại Việt Nam nên dù mưa hay nắng 40 độ vẫn bám lì trên da, không lem và không trôi.



Hiệu ứng nâng tone kiểu cực tự nhiên giúp gương mặt luôn rạng rỡ cả ngày mà không tạo cảm giác nặng mặt hay trang điểm đậm.



Kháng nước cũng khá tốt nên phù hợp với đi biển, đi chơi thể thao hay thường xuyên hoạt động ngoài trời.



Bảng thành phần lành tính nên phù hợp với nhiều loại da; kể cả da nhạy cảm hay da ngăm đen, da sáng màu.



Điểm cần chú ý: Không có điểm chê mà thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: +10/10.

Giá niêm yết chính hãng: 972.000 đồng/40ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-da-trang-diem-Sakura-mau-fair.html

2. Kem chống nắng kiềm dầu có màu giúp che khuyết điểm Frezyderm Sun Screen Color Velvet Face SPF 50+

Vị trí "á hậu 1" là một sản phẩm kem chống nắng nâng tone che khuyết điểm đến từ Frezyderm nổi tiếng Hy Lạp. Điểm nổi bật của sản phẩm chính là công nghệ "Second Skin" (lớp màng thứ hai). Công nghệ này tạo ra một lớp màng vô hình, mượt mà trên da, mang lại cảm giác dễ chịu.

Lớp màng này không chỉ giúp kem thẩm thấu nhanh, không gây bít tắc lỗ chân lông mà còn tối ưu hóa khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, tia hồng ngoại... Đồng thời, tạo hiệu ứng che mờ nếp nhăn và che khuyết điểm (mụn, nám, thâm...) cho làn da mịn màng, trắng hồng đều màu. Đặc biệt, khả năng kiềm dầu đỉnh cao nên không gây bóng nhờn và có thể sử dụng khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Thành phần chính: Octocrylene, titanium dioxide, ethylhexyl methoxycinnamate, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da khỏi 4 loại tia gồm UVA, UVB, ánh sáng xanh (HEV) và tia hồng ngoại (IR), duy trì làn da căng trẻ, tươi sáng đều màu.



Công nghệ Stem Cell - DNA Protection giúp bảo vệ da khỏi tác động của tia UV cùng các yếu tố ô nhiễm môi trường.



Khả năng kiềm dầu khá tốt cho làn da dầu mụn thông thoáng.



Kết cấu kem mềm mịn như "nhung", không chứa dầu, thấm nhanh, không gây bết dính hay để lại vệt trắng.



Lớp lót trang điểm giúp che phủ mọi khuyết điểm như nếp nhăn, mụn, nám, thâm và mang lại làn da mịn màng, rạng rỡ.



Nâng tone theo kiểu hiệu chỉnh sao cho phù hợp với làn da châu Á nên không bị trắng lố hay tối màu quá gây mất thẩm mỹ.



Phù hợp với mọi làn da, dù là dầu mụn, da nhạy cảm hay làn da mỏng yếu sau peel, laser... đều có thể sử dụng.



Điểm cần chú ý: Thường xuyên hết hàng tại thị trường Việt Nam.

Đánh giá chung: 9,5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 1.045.000 đồng/50ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/kem-chong-nang-frezyderm-sun-screen-color-velvet-face-50.html

3. Kem chống nắng trang điểm Floslek Oil Free Sun Protection Tinted Cream SPF 50+

Top 3 đến từ Floslek nổi tiếng của Ba Lan, được ví như "lá chắn bảo vệ da", giúp làn da tránh xa tác hại từ tia UV và các yếu tố môi trường. Khả năng che khuyết điểm vừa phải và nâng tone rạng rỡ, không gây bít lỗ chân lông.

Thành phần chính: Octinoxate, uvinul A plus, tinosorb S, niacinamide.

Ưu điểm nổi bật:

Công thức oil-free giúp da luôn nhẹ tênh, không bí tắc lỗ chân lông hay gây nổi mụn, cực kỳ phù hợp cho da dầu và da mụn.



Khả năng chống nắng tối ưu giúp ngăn ngừa cháy nắng.



Nâng tone nhẹ và che khuyết điểm cho finish căng bóng, trắng hồng rạng rỡ mà không vón cục hay để lại vệt trắng.



Điểm cần chú ý: Da xỉn màu vào cuối ngày, trông thiếu sức sống.

Đánh giá chung: 7,5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 618.000 đồng/50ml.

Đừng để sự bận rộn lấy đi vẻ rạng rỡ mỗi ngày của bạn! Sở hữu ngay một trong ba "vũ khí bí mật" này để vừa chống nắng đỉnh cao, vừa có lớp finish mướt mịn tự nhiên như trang điểm chuyên nghiệp mà chỉ mất vỏn vẹn 1 phút.