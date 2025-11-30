3 kem trắng da chống lão hóa cho tuổi 40 ‘bật lại tuổi thanh xuân’

1. Kem dưỡng chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Kem dưỡng VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer nhờ công thức cải tiến với bộ ba hoạt chất nổi bật gồm có retinol, axit azelaic và 10% axit glycolic. Không chỉ giúp tăng cường khả năng chống lại các gốc tự do gây hại, mà còn hỗ trợ cải thiện tone da, cải thiện độ đàn hồi và thúc đẩy sản sinh collagen, yếu tố then chốt trong việc giữ da săn chắc và tươi trẻ.

Điểm nhấn nằm ở công nghệ dẫn truyền retinol kết hợp vitamin C ở dạng THD ascorbate, một dạng vitamin C tan trong dầu, có khả năng thẩm thấu sâu gấp nhiều lần. Nhờ đó, các hoạt chất có thể tác động hiệu quả đến các tầng da sâu hơn, mang lại hiệu quả chống lão hóa mà không gây bong tróc, kích ứng ngay cả với làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: retinol, vitamin C (THD ascorbate), aloe vera, glycolic acid 10%, axit azelaic.

Ưu điểm nổi bật:

Dưỡng ẩm sâu, mang đến làn da mịn màng, căng tràn sức sống ngay từ lần sử dụng đầu.

Sau 7 ngày, da sáng mịn, săn chắc, rạng rỡ với sức sống mới.

Giúp cải thiện dấu hiệu lão hóa , giúp da căng mọng, trẻ trung trong vài tuần.

Hỗ trợ giảm vết thâm mụn hiệu quả sau 4 - 6 tuần sử dụng liên tục.

Kích thích sản sinh collagen, giúp cải thiện da, mang lại vẻ ngoài tươi trẻ, rạng ngời.

Làm sáng và đều màu da nhanh chóng, cho làn da trắng hồng tự nhiên, rạng rỡ.

Nuôi dưỡng tầng trung bì, giúp da khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.

Thành phần lành tính, tích hợp công nghệ retinol và vitamin C (THD a scorbate), giảm kích ứng, không gây bong tróc, an toàn cho mọi loại da.

Nhược điểm: Giá cao nhưng hiệu quả trẻ hóa làn da nên vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các tín đồ skincare.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 3.500.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng với ưu đãi lên tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-duong-chong-lao-hoa-vi-derm-retinol-age-defying-treatment-moisturizer.html

2. Kem dưỡng trắng chống lão hóa da Rejuvaskin Facial Moisturizer

On top á hậu trong list kem dưỡng trắng da hỗ trợ chống lão cho tuổi 40 là tên đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng hơn 37 năm tại Mỹ. Kem dưỡng da Rejuvaskin Facial Moisturizer với công thức tiên tiến chứa phức hợp revita-D™, mang lại tác động kép ưu việt, vừa kích hoạt quá trình tổng hợp vitamin D tự nhiên trên da, vừa tăng cường hàng rào bảo vệ, giúp làn da luôn khỏe mạnh trước mọi tác nhân gây hại từ môi trường.

Không chỉ chăm sóc chuyên sâu, kem dưỡng trắng da chống lão hóa tuổi 30 - 40 Rejuvaskin Facial Moisturizer còn nổi bật với khả năng giảm các dấu hiệu lão hóa, làm mềm vùng da khô ráp và cải thiện tình trạng da xỉn màu, không đều màu. Nhờ cơ chế tăng cường độ đàn hồi, Rejuvaskin Facial Moisturizer hỗ trợ chống oxy hóa, giữ cho làn da luôn căng mịn, săn chắc và tươi trẻ. Sau 4 tuần sử dụng, bạn sẽ nhận thấy làn da tươi sáng, đều màu, căng bóng và tràn đầy sức sống.

Thành phần chính: revita-D™, acquacell, chiết xuất cà phê, dầu hướng dương, chiết xuất quả bơ.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ t húc đẩy quá trình tổng hợp vitamin D trên da và giảm các dấu hiệu lão hóa hiệu quả từ bên trong cho làn da tươi sáng rạng ngời và trẻ trung.

Bổ sung độ ẩm và khóa ẩm, tạo lớp màng bảo vệ tự nhiên, giúp da khỏe mạnh trước tia UV và ô nhiễm.

Chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp da luôn ẩm mượt, nuôi dưỡng tế bào da khỏe đẹp.

Tăng cường sản sinh collagen và elastin, ngăn phá vỡ cấu trúc da, duy trì sự săn chắc.

Kết cấu kem mịn mượt, thấm nhanh, tạo lớp nền dưỡng ẩm lý tưởng trước khi trang điểm.

Hương thơm nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thư giãn khi sử dụng.

Công thức không chứa chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, an toàn cho cả làn da nhạy cảm hay da mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.420.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng với ưu đãi tới 24% cùng quà tặng giá trị tại đây: https://scarheal.com.vn/scar-heal/kem-phuc-hoi-nuoi-duong-ngua-lao-hoa-da-rejuvaskin-facial-moisturizer.html

3. Serum chống lão hóa PageOne Matrix Repair Pro Serum

Top 3 gọi tên thương hiệu PageOne đến từ Hàn Quốc. Page One Matrix Repair Pro Serum ứng dụng công nghệ Exosome thế hệ mới kết hợp với các yếu tố tăng trưởng sinh học, protein hỗ trợ kích hoạt quá trình sản sinh collagen tự nhiên và thúc đẩy quá trình thay mới tế bào. Không chỉ giúp cải thiện độ đàn hồi, làm săn chắc làn da mà còn mang lại làn da mịn màng, tươi sáng.

Sau từ 6 - 12 tuần sử dụng đều đặn 2 lần mỗi ngày, người dùng có thể cảm nhận sự thay đổi: làn da dần trở nên mịn màng, rạng rỡ và trẻ trung hơn từng ngày. Nhờ khả năng tái thiết hàng rào bảo vệ tự nhiên, cấp ẩm sâu và làm dịu tổn thương.

Thành phần chính: multipeptides, yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF, bakuchiol 0.5%, hyaluronic acid, liposome - ginseng exosome.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm sâu, nuôi dưỡng da căng mịn, làm chậm quá trình lão hóa từ bên trong.

Hỗ trợ thúc đẩy quá trình sản sinh collagen và elastin, bảo vệ cấu trúc da, mang đến làn da trẻ trung, rạng ngời.

Cung cấp dưỡng chất và độ ẩm cho da, giúp da mượt mà, săn chắc.

Dưỡng sáng tự nhiên, cải thiện độ đều màu, mang lại làn da tươi tắn sau 6 - 12 tuần sử dụng đều sáng tối.

Củng cố lớp màng bảo vệ, chống lại tác hại từ tia UV và môi trường.

Hỗ trợ quá trình phục hồi da nhạy cảm, tổn thương do corticoid, giúp da khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.

Kết cấu serum siêu nhẹ, thấm nhanh, không gây bí da hay bít lỗ chân lông.

Thành phần thiên nhiên, thuần chay, dịu nhẹ, giảm thiểu kích ứng, phù hợp mọi loại da, kể cả da mỏng yếu.

Nhược điểm: Thường xuyên cháy hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.500.000 đồng/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/page-one/page-one-matrix-repair-pro-exosome-serum.html