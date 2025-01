3 lầm tưởng tai hại của nhiều bạn gái về thuốc tránh thai khẩn cấp

Biết rằng có không ít bạn nữ đang mắc phải 3 lầm tưởng tai hại về thuốc tránh thai khẩn cấp nói riêng và còn phân vân khi lựa chọn biện pháp tránh thai an toàn nói chung, sự kiện "Ngày không vội vã, Thong thả mà yêu" - được phối hợp thực hiện bởi Cục Dân số và Organon - đã diễn ra tại Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng vào ngày 25.10 với mục đích nâng cao kiến thức về các biện pháp tránh thai an toàn cho các bạn nữ, cũng như giải đáp những lầm tưởng phổ biến như kể trên. Đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn gái được tư vấn và tìm hiểu sâu hơn về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản một cách khoa học và an toàn.

Chương trình được dẫn dắt bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm là TS-BS Ngô Thị Yên (nguyên Trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Từ Dũ)





Vì những ảnh hưởng tiêu cực kể trên, các bạn nữ không nên lạm dụng và sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp như một biện pháp tránh thai lâu dài. Để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo hiệu quả tránh thai, bạn nên tìm hiểu kỹ và chọn các phương pháp phù hợp cho mình nhé!

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về các biện pháp tránh thai, hãy tìm hiểu ngay tại các kênh bên dưới:

- Website Kiến Thức Tránh Thai - Hành Trình Tôi Chọn (hanhtrinhtoichon.com)

- Trang fanpage Hành Trình Tôi Chọn

- Zalo OA Chương Trình Hành Trình Tôi Chọn

- Hoặc gọi ngay tổng đài 1900.63.33.00 để được tư vấn từ các chuyên gia y tế.

Nội dung này được phối hợp thực hiện bởi Cục Dân số và Organon cho mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng. Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp.

VN-XHD-110344