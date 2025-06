3 lần 'chết hụt' vì điện giật

Thuở nhỏ, tôi vô cùng hiếu động và hay nghịch dại. Nhưng nghịch dại với gì còn đỡ chứ với điện thì thật… kinh khủng, vì điện có thể lấy đi mạng sống chỉ trong tích tắc. Tôi nhớ đó là lúc tôi khoảng 7 - 8 tuổi, trong khi mẹ đang cắm điện chiếc quạt cây để quạt thóc ngoài sân, tôi bắt được một chú chuồn chuồn và nảy ra trò dí chuồn chuồn vào… ổ điện cho chết giật. Ai ngờ, mình lại suýt chết thay con chuồn chuồn.

Sau những lần suýt chết, tôi đều kiểm tra kỹ các thiết bị điện trước khi sử dụng Ảnh: TGCC

Thoạt đầu, tôi cảm thấy tê tê tay chân chứ chẳng biết gì về sự nguy hiểm của dòng điện. Tôi giữ đầu chuồn chuồn và nhét thêm phần đuôi vào ổ điện. Bỗng một thứ gì đau điếng chạy khắp người khiến tôi ngã bật ngửa ra. Mẹ tôi quạt thóc phía trước quay lại không hiểu chuyện gì, tôi cũng không dám nói mà lẳng lặng đi ra chỗ khác, còn chuồn chuồn thì bay mất. Đó là lần đầu tiên ông trời còn thương.

Đến năm tôi học lớp 6, có lần tôi ở nhà một mình, do tò mò về các kim loại nào có thể dẫn điện, tôi lấy 2 que sắt đã han gỉ đấu nối tiếp vào phích cắm tivi. Sau đó tôi cắm 2 que sắt vào ổ điện nhưng chưa thấy tivi lên, tôi bèn chạm tay vào que sắt xem sao không dẫn được điện. Lại một lần nữa tôi bị giật bắn cả người, ổ cắm nổ "bùm bụp", mất điện cả nhà. Tôi sợ quá chạy thục mạng ra đầu ngõ.

Hôm đó bố mẹ tôi đi cắt lúa về rất muộn, mãi gần 8 giờ tối mới xong. Khi tới nhà thấy tối om, bố tôi hỏi sao không bật điện lên, tôi tảng lờ nói không biết trong khi các nhà bên cạnh vẫn sáng đèn. Sau đó, bố tôi kiểm tra cầu chì thì thấy đã đứt còn ổ điện cắm tivi có vệt cháy đen. Sau một hồi bị "tra khảo", tôi đã phải khai ra trò nghịch dại với điện và bị bố mắng cho một trận. Tôi không dám nói là bị điện giật vì sợ sẽ bị ăn thêm đòn.

Hai lần bị điện giật trên đều là lúc còn nhỏ do chưa hiểu biết và thiếu sự phổ biến thông tin từ người lớn, nhưng đến lần thứ 3 thì lại do tôi quá chủ quan với điện. Khi đó tôi là sinh viên, trong một lần về nhà, tôi cắm nước nóng bằng ấm điện để lấy nước tắm. Cho dù ấm điện có đánh dấu cảnh báo lượng nước tối đa được đun nhưng tôi vẫn đổ đầy ấm, với mục đích có nhiều nước nóng tắm trong thời tiết giá lạnh miền Bắc. Tôi cắm điện ấm nước để dưới đất, khi mới được khoảng 15 phút thì nước sôi và trào ra khá nhiều, ướt cả một vũng. Tôi vội chạy đến rút ổ điện mà không hề nghĩ rằng vũng nước đó đã bị rò điện. Và tôi đã bị điện giật bắn lần thứ 3, rất may tôi đã kịp ngã ra hẳn chỗ khác.

Ở lần 3 này, tôi thực sự có lỗi khách quan lẫn chủ quan. Đó là chiếc ấm không đảm bảo chất lượng, vì sau đó tôi dùng bút thử điện chạm lên thân ấm thì thấy báo có điện. Thứ hai, do tôi không tuân thủ theo vạch chỉ dẫn lượng nước tối đa được đun khiến nước bị trào ra khi sôi. Và cuối cùng, không có kỹ năng an toàn điện, vội vàng chạy đến rút ổ điện mà không biết rằng vũng nước phía dưới có thể có điện.

Bằng một cách khó tin nào đó tôi vẫn sống sau 3 lần vô ý dám "giỡn chơi với tử thần". Sau 3 lần "chết hụt" tôi rút ra một số bài học suýt trả bằng tính mạng như sau: đối với trẻ nhỏ phải hướng dẫn con trẻ tránh xa các nguồn điện, nói cho con hiểu sự nguy hiểm khi tiếp xúc với điện như thế nào và luôn luôn phải có sự giám sát của bố mẹ. Các thiết bị điện trước khi đưa vào sử dụng phải kiểm tra kỹ xem có bị rò rỉ điện hay không, tuân thủ nghiêm các quy tắc của nhà sản xuất, trang bị các kiến thức về an toàn điện, sơ cấp cứu và đặc biệt phải luôn giữ bình tĩnh khi gặp bất kỳ sự cố điện nào xảy ra.