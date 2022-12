3 loại thực phẩm cần tránh vì dễ gây tích mỡ nội tạng

Mỡ nội tạng nguy hiểm vì làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Bằng chế độ ăn lành mạnh và tập luyện thường xuyên, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn ngừa và kiểm soát mỡ nội tạng, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Mỗi người đều có một lượng mỡ nội tạng nhất định. Thông thường, lượng mỡ này sẽ ở mức lành mạnh nếu chiếm khoảng 10% tổng lượng mỡ cơ thể.

Mỡ nội tạng có vai trò riêng của chúng, chẳng hạn như bao bọc và bảo vệ cơ quan nội tạng, tiết các hoóc môn kiểm soát sự thèm ăn, giữ ấm cơ thể và một số chức năng khác. Lượng mỡ này sẽ được chuyển hóa thành năng lượng nếu cơ thể thiếu dinh dưỡng. Tuy nhiên, nếu mỡ nội tạng quá nhiều thì sẽ gây hại.

Một số món ăn sẽ làm mỡ nội tạng dễ tích tụ. Để quản lý mỡ nội tạng, mọi người cần hạn chế các món sau:

Đồ uống có nhiều kem và đường

Các loại đồ uống có nhiều kem và đường có thể bắt mắt, kèm theo hương vị hấp dẫn. Thế nhưng, uống nhiều thì có hại cho sức khỏe.





Các loại đồ uống này thường chứa rất nhiều đường và chất béo. Thậm chí, một ly như vậy chứa lượng đường nhiều tương đương mức khuyến nghị của cả một ngày. Do đó, không có gì lạ nếu chúng chứa nhiều calo. Uống nhiều sẽ khiến cơ thể dư thừa calo và tích tụ thành mỡ nội tạng.

Bánh ngọt

Bánh quy và các loại bánh ngọt cũng chứa rất nhiều đường. Hàm lượng đường cao trong bánh sẽ dẫn đến tình trạng kháng insulin, tích tụ mỡ thừa, đặc biệt là mỡ nội tạng.

Rượu bia

Rượu bia là loại thức uống được tiêu thụ rất nhiều. Một trong những tác hại lớn của rượu bia với sức khỏe là làm tích tụ mỡ nội tạng. Tình trạng này làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường loại 2.

Nước ngọt có ga

Một trong những món làm tích tụ mỡ nội tạng phổ biến nhất là nước ngọt có ga. Các bằng chứng nghiên cứu cho thấy uống nhiều nước ngọt có ga sẽ khiến mỡ nội tạng ở vùng bụng tích tụ nhiều hơn. Do đó, mọi người cần hạn chế loại thức uống này, nhất là nhóm người trên 65 tuổi, theo Eat This, Not That!.