3 loại trái giúp giảm a xít uric tự nhiên cho người bị gout

Nhiều nghiên cứu cho thấy một số thực phẩm chay có khả năng giảm nồng độ a xít uric trong máu bằng cách hỗ trợ chức năng thận, chống viêm hoặc ngăn ngừa sự hình thành a xít uric từ purin, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Trái anh đào chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của cơn đau gout ẢNH: AI

Dưới đây là 3 loại trái có khả năng hỗ trợ hiệu quả kiểm soát a xít uric một cách tự nhiên.

Trái anh đào giảm a xít uric

Trái anh đào, đặc biệt là anh đào chua, nổi bật với khả năng giảm viêm và a xít uric. Các hợp chất anthocyanin trong anh đào có tác dụng kháng viêm mạnh, giảm đồng thời cả tần suất và mức độ nghiêm trọng của cơn đau gout.

Một nghiên cứu trên chuyên san Arthritis & Rheumatism cho thấy người ăn anh đào trong 2 ngày liên tiếp có nguy cơ bị cơn gout thấp hơn 35% so với người không ăn. Ngoài ra, khi kết hợp với thuốc allopurinol, nguy cơ gout còn giảm tới 75%.

Để đạt được lợi ích này, các chuyên gia khuyến nghị người bị gout hãy uống 1 ly nước ép anh đào chua không đường hoặc ăn khoảng 10-20 trái mỗi ngày.

Chanh

Chanh giúp kiềm hóa nước tiểu và hỗ trợ gan, thận trong quá trình bài tiết a xít uric. Dù có vị chua, có tính a xít nhẹ nhưng khi vào cơ thể, chanh lại tạo phản ứng kiềm hóa, làm tăng độ pH nước tiểu, từ đó ngăn ngừa sự kết tinh của a xít uric.

Nghiên cứu đăng trên chuyên san Annals of the Rheumatic Diseases cho thấy nước chanh làm giảm đáng kể nồng độ a xít uric trong máu khi sử dụng thường xuyên trong vòng 6 tuần. Tác dụng này được cho là nhờ vào hàm lượng vitamin C cao, một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng hỗ trợ thải a xít uric.

Dưa leo

Dưa leo có hàm lượng nước cao với khoảng 96%, giúp lợi tiểu và tăng đào thải a xít uric qua thận. Ngoài ra, dưa leo chứa một lượng nhỏ kali và ma giê, có tác dụng kiềm hóa nhẹ.

Các chuyên gia cho biết uống nhiều nước và ăn các món có hàm lượng nước cao sẽ làm loãng a xít uric và giảm nguy cơ kết tinh. Ngoài ra, dưa leo cũng chứa chất chống ô xy hóa như cucurbitacin và flavonoid, có tác dụng kháng viêm rất tốt, theo Healthline.