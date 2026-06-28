3 lợi ích ít người biết khi cho muối vào nước luộc rau

Cho một ít muối vào nước luộc rau sẽ giúp mang lại những lợi ích sau:

Giúp rau giữ màu xanh đẹp hơn

Một trong những lợi ích rõ rệt nhất khi cho ít muối vào nước luộc là giúp rau giữ được màu xanh hấp dẫn thay vì xỉn màu. Khi tiếp xúc với nhiệt, chất diệp lục tạo nên màu xanh của rau sẽ dần bị biến đổi. Nếu luộc quá lâu, rau sẽ chuyển sang màu xanh ô liu hoặc xỉn màu, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Không nên luộc rau quá lâu vì sẽ dễ làm giảm dinh dưỡng trong rau ẢNH: P.H tạo từ Gemini

Thêm một lượng muối vừa phải không trực tiếp bảo vệ chất diệp lục. Thế nhưng, cách này có thể góp phần giúp rau chín nhanh ở lớp ngoài và giữ được màu sắc tươi.

Để rau xanh đẹp, điều quan trọng nhất vẫn là cho rau vào nước đang sôi mạnh, không luộc hay chần quá lâu và vớt rau ra ngay khi vừa chín. Để rau tiếp xúc quá lâu với nước sôi sẽ dễ làm mất đi hương vị, màu sắc, vitamin và khoáng chất trong rau, bà Karen Blakeslee, chuyên gia khoa học thực phẩm tại Đại học Bang Kansas (Mỹ), cho biết.

Nếu muốn rau giữ màu sắc, hãy ngâm nhanh vào nước lạnh sau khi luộc. Cách này giúp dừng quá trình chín, nhờ đó rau giữ được màu xanh tươi và độ giòn.

Rau đậm đà hơn

Khi chỉ rắc muối lên rau sau khi luộc, gia vị chủ yếu bám trên bề mặt. Trong khi đó, nếu cho muối vào nước ngay từ đầu, một lượng nhỏ muối sẽ thấm vào lớp ngoài của rau, giúp rau có vị đậm đà và hài hòa hơn.

Lợi ích này dễ nhận thấy ở những loại rau củ có thân dày hoặc cấu trúc chắc như bông cải xanh, súp lơ, măng tây hay cà rốt. Nhờ vậy, nhiều người cảm thấy rau củ ngon hơn mà không cần phải dùng quá nhiều nước chấm hoặc nêm nhiều muối. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là không cần cho quá nhiều muối vào nước luộc, chỉ một lượng vừa phải là đủ.

Giữ được độ giòn

Ngoài màu sắc và hương vị, cho một ít muối vào nước luộc còn có thể giúp một số loại rau giữ được độ giòn tốt hơn. Khi rau được đun ở nhiệt độ cao, thành tế bào thực vật dần mềm đi khiến rau trở nên nhũn nếu nấu quá lâu.

Muối có thể góp phần làm chậm quá trình phân rã của pectin, loại chất xơ giúp các tế bào thực vật liên kết với nhau. Nhờ đó, một số loại rau như đậu que, măng tây hoặc bông cải xanh có thể giữ được độ giòn tốt hơn sau khi luộc.

Tuy nhiên, cách nấu thêm muối vào nước khi luộc rau không phù hợp với tất cả mọi người. Lượng muối cho vào nồi luộc rau thường không lớn và chỉ một phần nhỏ thấm vào rau. Tuy nhiên, với những người bị huyết áp cao, có thêm muối hay không cần được cân nhắc.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo người trưởng thành không nên nạp quá 5 gram muối/ngày. Cách này giúp giảm nguy cơ huyết áp cao và bệnh tim mạch. Những người mắc huyết áp cao, bệnh thận mạn, suy tim hoặc đang ăn nhạt theo chỉ định của bác sĩ không nên cho muối vào nước luộc. Nếu muốn tăng hương vị cho rau luộc, hãy dùng các loại rau thơm, tiêu, tỏi, gừng hoặc nước cốt chanh, theo Healthline.