3 lỗi phổ biến khiến tài xế bị phạt khi qua trạm thu phí ETC

Sau gần 3 năm triển khai rộng rãi, hệ thống thu phí không dừng (ETC) dần thay thế thu phí truyền thống trên nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ tại Việt Nam. Việc sử dụng ETC giúp giảm ùn tắc, tiết kiệm thời gian và tăng tính minh bạch trong thu phí. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận vẫn còn không ít trường hợp tài xế mắc lỗi khi điều khiển phương tiện qua trạm thu phí, đặc biệt là tại các làn ETC.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), có hiệu lực từ 1.1.2025 đã quy định rõ mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm khi đi qua trạm thu phí không dừng. Dưới đây là 3 lỗi phổ biến tài xế dễ gặp phải:

Không dán thẻ thu phí nhưng vẫn đi vào làn ETC

Dù các trạm thu phí đã bố trí biển báo và thông tin hướng dẫn rõ ràng, nhiều tài xế vẫn điều khiển xe chưa dán thẻ thu phí tự động (thẻ đầu cuối) đi vào làn ETC. Hành vi này gây cản trở luồng lưu thông, làm gián đoạn quá trình thu phí và có thể dẫn đến ùn tắc tại khu vực trạm thu phí.

Phương tiện đi qua trạm thu phí hiện nay bắt buộc phải dán thẻ thu phí tự động ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo điểm a, khoản 4, điều 6 của Nghị định 168, người điều khiển phương tiện không gắn thẻ đầu cuối đi vào làn thu phí không dừng sẽ bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng.

Cũng theo nghị định mới, từ năm 2025, lỗi "số dư tài khoản không đủ" khi qua trạm ETC không còn bị xử phạt, tuy nhiên xe không dán thẻ vẫn sẽ bị xử lý theo quy định.

Chạy quá tốc độ khi vào trạm thu phí

Trên cao tốc, tốc độ lưu thông thường ở mức 90 - 120 km/giờ. Tuy nhiên, khi tiến vào khu vực trạm thu phí không dừng, tài xế bắt buộc phải giảm tốc độ để đảm bảo an toàn, giúp hệ thống có thời gian nhận diện phương tiện hiệu quả hơn. Trước mỗi trạm ETC đều có biển báo tốc độ tối đa, thường giới hạn ở mức 30 - 40 km/giờ.

Một số tài xế, do chủ quan hoặc không để ý, vẫn giữ nguyên tốc độ cao khi vào trạm thu phí, dẫn đến nguy cơ tai nạn và bị xử phạt.

Chạy quá tốc độ khi qua trạm thu phí có thể bị phạt đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Theo Nghị định 168, mức phạt đối với lỗi chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/giờ, tài xế sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Trường hợp vượt quá tốc độ từ 10 đến dưới 20 km/giờ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm bằng lái. Vượt quá từ 20 đến dưới 35 km/giờ, mức phạt từ 6 - 8 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm bằng lái. Nếu vượt quá 35 km/giờ, tài xế sẽ bị xử phạt từ 12 - 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm.

Để đảm bảo an toàn và giúp hệ thống quét thẻ của trạm thu phí hoạt động hiệu quả, tài xế nên duy trì tốc độ dưới 30 km/giờ khi vào làn ETC, đồng thời rà sẵn phanh để chủ động trong các tình huống bất ngờ.

Không giữ khoảng cách an toàn

Khi di chuyển qua trạm thu phí, đặc biệt tại các làn ETC, việc giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro va chạm, nhất là trong các tình huống bất ngờ như xe phía trước dừng lại do lỗi thanh toán hoặc thanh chắn không mở. Nhiều tài xế có thói quen bám đuôi xe phía trước quá gần, trong khi hệ thống quét thẻ thu phí cần thời gian để nhận diện phương tiện.

Lỗi không giữ khoảng cách an toàn theo quy định biển "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" bị phạt 2 - 3 triệu đồng ẢNH: VETC

Để hạn chế rủi ro, tại các làn thu phí ETC đều có lắp đặt biển báo hiệu "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" ở những vị trí dễ quan sát, thường là biển báo cự ly tối thiểu giữa hai xe là 3 mét.

Theo điểm l, khoản 4, điều 6 của Nghị định 168, người điều khiển phương tiện không giữ khoảng cách an toàn, để xảy ra va chạm với xe phía trước hoặc không tuân thủ biển báo về cự ly tối thiểu, sẽ bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng. Lỗi này không bị trừ điểm trên giấy phép lái xe.