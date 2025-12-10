Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

3 lợi thế giúp Maison Grand gia tăng sức cạnh tranh bán hàng dịp cuối năm

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
10/12/2025 11:00 GMT+7

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sôi động cuối năm 2025, những dự án sở hữu giá trị thật, tiến độ đảm bảo và tiềm năng tăng trưởng rõ rệt tiếp tục thu hút sự quan tâm của người mua.

Tại khu vực phường Phú Mỹ - trung tâm cảng biển quốc tế TP.HCM - dự án Maison Grand được đánh giá là một trong những điểm sáng nổi bật nhờ hội tụ ba lợi thế cạnh tranh: vị trí chiến lược, không gian sống chuẩn chuyên gia và chính sách thanh toán linh hoạt.

Vị trí trung tâm cảng biển quốc tế TP.HCM: Lợi thế không thể thay thế

Maison Grand tọa lạc tại trung tâm đô thị Phú Mỹ - khu vực được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam bộ, gắn liền với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải. Đây là một trong những cảng biển chiến lược của Việt Nam, nằm trong nhóm hiệu quả hàng đầu thế giới, kết nối trực tiếp với Mỹ, EU và Đông Bắc Á.

3 lợi thế giúp Maison Grand gia tăng sức cạnh tranh bán hàng dịp cuối năm- Ảnh 1.

Maison Grand sở hữu vị trí trung tâm kết nối mang lại tiềm năng tăng trưởng vượt trội

Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng logistics, công nghiệp và hệ thống giao thông liên vùng đang tạo ra lực đẩy lớn cho Phú Mỹ. Nhiều chuyên gia cho rằng khu vực này sẽ trở thành "đô thị cảng quốc tế" trong tương lai gần, thu hút hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao. Nhờ nằm tại trung tâm của dòng chảy phát triển đó, Maison Grand sở hữu lợi thế cạnh tranh mà khó dự án nào có thể thay thế: vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa mở ra biên độ tăng giá trị theo quá trình đô thị hóa nhanh chóng của Phú Mỹ.

Không gian sống cao cấp chuẩn chuyên gia

Bên cạnh lợi thế vị trí, Maison Grand được đánh giá cao nhờ định vị khác biệt: phát triển theo chuẩn sống của cộng đồng chuyên gia - nhóm đang chiếm tỷ trọng lớn tại Phú Mỹ. Thiết kế căn hộ ưu tiên sự tinh gọn, tối ưu công năng, đón ánh sáng và gió tự nhiên nhằm mang đến sự thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày.

3 lợi thế giúp Maison Grand gia tăng sức cạnh tranh bán hàng dịp cuối năm- Ảnh 2.

Thiết kế căn hộ tại Maison Grand hướng đến sự tinh gọn mang đến chuẩn sống hiện đại cao cấp

Hệ thống tiện ích nội khu tại dự án được quy hoạch bài bản với các khu chức năng như hồ bơi, không gian sinh hoạt cộng đồng, khu tập luyện thể thao, khu vui chơi trẻ em… đáp ứng đa dạng nhu cầu sống - làm việc - thư giãn. Đây là lợi thế giúp dự án phù hợp cho cả nhu cầu an cư dài hạn và khai thác lưu trú, đặc biệt trong bối cảnh Phú Mỹ đang thiếu hụt nguồn cung căn hộ chất lượng cao dành cho chuyên gia. Không gian sống được đánh giá đồng bộ, hiện đại và mang tính bền vững cũng là yếu tố tạo niềm tin cho khách hàng trong bối cảnh thị trường ưu tiên "giá trị thật".

Chính sách thanh toán linh hoạt: Giảm áp lực tài chính cuối năm

Thời điểm cuối năm thường là giai đoạn người mua nhà cân nhắc kỹ bài toán tài chính. Nắm bắt điều này, Maison Grand áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt - chỉ cần thanh toán 50% là khách hàng có thể sở hữu căn hộ và nhận nhà vào quý 2/2026.

3 lợi thế giúp Maison Grand gia tăng sức cạnh tranh bán hàng dịp cuối năm- Ảnh 3.

Giá bán cùng chính sách thanh toán linh hoạt giúp dự án trở thành điểm đầu tư lý tưởng

Chính sách này được giới đầu tư đánh giá cao vì giúp giảm áp lực dòng tiền, đồng thời tạo cơ hội cho nhóm khách hàng có nhu cầu đầu tư trung hạn đón đầu tiềm năng tăng giá của đô thị cảng. Trong bối cảnh các kênh đầu tư khác có mức biến động lớn, việc sở hữu một tài sản đảm bảo pháp lý, tiến độ rõ ràng và vị trí chiến lược như Maison Grand trở thành lựa chọn hợp lý.

Với ba lợi thế nổi bật về vị trí, chất lượng không gian sống và chính sách bán hàng linh hoạt, Maison Grand đang khẳng định sức hút trên thị trường bất động sản cuối năm 2025. Khi Phú Mỹ tiếp tục đẩy mạnh quá trình phát triển thành đô thị cảng quốc tế, dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì mức độ quan tâm lớn từ người mua ở thực và nhà đầu tư tìm kiếm giá trị bền vững.

Sự kiện khai trương căn hộ mẫu 1PN+

"The Sparkling Season" - Mùa lễ hội tỏa sáng tại Maison Grand

Thời gian: 8 giờ - 12 giờ, chủ nhật, ngày 14.12.2025

Địa điểm: Nhà điều hành Maison Grand - Mặt tiền Quốc lộ 51, P.Phú Mỹ, TP.HCM

Hotline: 1900.2663

Khám phá thêm chủ đề

Maison Grand Bất động sản The Sparkling Season căn hộ Phú mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận