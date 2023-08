3 mảnh ghép tạo nên trải nghiệm bay chuẩn 5 sao quốc tế của EVA Air

Mạng lưới bay toàn cầu với hơn 60 điểm đến

EVA Air hiện là một trong số 24 hãng hàng không quốc tế đang khai thác các chuyến bay từ Việt Nam đi khắp năm châu. Chính thức có mặt tại dải đất chữ S từ năm 1992, đến nay, EVA Air cung cấp mạng lưới bay tới nhiều quốc gia phổ biến như Mỹ, Canada, Đài Loan, Nhật Bản, châu Âu, Úc và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, hãng hàng không còn có văn phòng tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, mang lại nhiều lựa chọn di chuyển nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng.

Là thành viên của Star Alliance - Liên minh Hàng không lớn nhất thế giới, EVA Air sở hữu mạng lưới bay rộng lớn gồm hơn 1.300 điểm đến

Hãng hàng không đến từ Đài Loan hiện vận hành đội bay với hơn 80 máy bay chở khách, bao gồm Boeing 787 Dreamliner, Boeing 777-300ER và A330-300/200, A321-200. Trong đó, 3 khoang phục vụ tiêu chuẩn sẽ có trên đội bay Boeing 777-300ER với những hạng ghế Royal Laurel/Business Class (hạng Thương Gia), Premium Class (hạng Phổ Thông Cao Cấp) và Economy Class (hạng Phổ Thông), những đội bay còn lại sẽ vận hành với khoang phục vụ Premium Laurel/Business Class (hạng Thương Gia) và Economy Class (hạng Phổ Thông).

Đáng chú ý, toàn bộ máy bay Boeing 787 Dreamliner - những thành viên mới nhất của đội bay EVA Air đều được trang bị hệ thống lọc khí tiên tiến và khả năng kiểm soát áp suất cabin máy bay, giúp hành khách giảm đau đầu và mệt mỏi.

Dịch vụ thân thiện mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho du khách

Bên cạnh mạng lưới bay rộng khắp các châu lục, các tiện ích, dịch vụ chăm sóc ân cần, tinh tế với chất lượng chuẩn 5 sao cũng được ví như "DNA" của EVA Air. Để phục vụ nhu cầu giải trí của hành khách trên mỗi chuyến bay, EVA Air trang bị hệ thống giải trí cao cấp, kho sách báo, phim ảnh, chương trình truyền hình, âm nhạc, trò chơi đa dạng, hấp dẫn. Đặc biệt, trên tất cả khoang của máy bay Boeing 787 Dreamliner, Boeing 777-300ER và A330-300, hãng còn trang bị kết nối mạng wifi và di động để phục vụ nhu cầu học tập, làm việc của hành khách.

Không dừng lại ở đó, EVA Air còn hợp tác với những đầu bếp quốc tế đạt sao Michelin để thiết kế thực đơn trên máy bay cho hành khách trên một số đường bay. Các món tráng miệng trên máy bay cũng đều đến từ những tiệm bánh ngọt hàng đầu của các "thiên đường đồ ngọt" như PAUL, cửa hàng bánh lâu đời tại Pháp. Nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất cho tất cả hành khách, EVA Air còn phục vụ đặt trước các suất ăn đặc biệt theo yêu cầu như bữa ăn theo tôn giáo, bữa ăn cho trẻ em, bữa ăn kiêng…

Đội ngũ gần 300 tiếp viên người Việt và các nhân viên mặt đất tại tất cả sân bay quốc tế của EVA Air đều được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng xuyên suốt hành trình

Và bộ sưu tập giải thưởng quốc tế danh giá

Với chất lượng dịch vụ 5 sao, tính linh hoạt trong dịch vụ ăn uống và giải trí, đội ngũ tiếp viên thân thiện và chuyên nghiệp, EVA Air đã vinh dự xếp hạng 8 trong Top 25 hãng hàng không tốt nhất thế giới do Airline Ratings bình chọn. EVA Air cũng là cái tên hiếm hoi đạt chứng nhận 5 sao từ Skytrax trong 8 năm liên tiếp và hãng hàng không đã giành được vị trí số 1 trong hạng mục "World's Best Premium Economy Class" và "World's Best Premium Economy Class Inflight Catering" do Skytrax bình chọn trong năm 2023.

Các giải thưởng bình chọn của hành khách như "10 hãng hàng không quốc tế hàng đầu" tốt nhất thế giới của tạp chí Travel + Leisure, Giải thưởng du khách bình chọn hằng năm của TripAdvisor, Hạng 8 trong Top 25 Hãng hàng không hàng đầu thế giới của Airline Ratings 2023,… cũng chính là "trái ngọt" tuyệt vời nhất cho những nỗ lực của hãng.