+3 mặt nạ giấy ‘made in Vietnam’ giúp cấp ẩm, cải thiện tone da sau 1 đêm

1. Mặt nạ Trioderma Calming & Hydrating Essence Mask - Giúp phục hồi da mệt mỏi, nhạy cảm

Da khô, da yếu, da sau treatment, da tổn thương sau mụn hay da kích ứng đỏ rát? Đây là sản phẩm "vỗ về" hoàn hảo. Với phức hợp 8 loại hyaluronic acid cấp ẩm sâu đa tầng, chiết xuất rau má, panthenol (vitamin B5) hỗ trợ làm dịu nhanh chóng, hỗ trợ hàng rào bảo vệ da. Bổ sung thêm 6 loại peptide giúp chống lão hóa, tăng đàn hồi - da được "ngậm nước" tối đa, mềm mịn, căng bóng bền lâu.

Sau 15 - 20 phút đắp mặt nạ Calming & Hydrating Essence Mask mang lại cảm giác thư giãn, da "hồi sinh" sau ngày dài mệt mỏi hoặc mùa hanh khô. Làn da trở nên mềm hơn, đủ ẩm hơn và giảm tình trạng khô căng. Đây là dòng mặt nạ phù hợp để sử dụng vào buổi tối, đặc biệt sau khi da tiếp xúc nhiều với nắng, khói bụi hoặc các liệu trình chăm sóc da chuyên sâu.

2. Mặt nạ MD Care NMF Skin Protection Premium Mask - Cải thiện làn da mỏng yếu sau

Vị trí thứ 2 là siêu phẩm mặt nạ đến từ thương hiệu Việt cũng đang được giới skincare yêu chuộng. Sau peel, laser, lăn kim hay dùng treatment, làn da bước vào giai đoạn yếu ớt và nhạy cảm. Lúc này da thường gặp tình trạng da khô căng, bong tróc nhưng không dám dưỡng quá nhiều vì sợ bí da. Đồng thời, làn da càng mỏng yếu vì không phục hồi và tái thiết hệ vi sinh trên bề mặt da.

Với nhu cầu phục hồi cấp thiết và một sản phẩm an toàn, MD CARE bắt đầu hành trình phát triển và cho ra mắt NMF Skin Protection Premium Mask - Mặt nạ sinh học chuyên biệt dành cho làn da đang điều trị xâm lấn. Ứng dụng công thức từ MD CARE, mặt nạ NMF Skin Protection Premium Mask tập trung vào 3 cơ chế chính.

Đầu tiên, hỗ trợ hàng rào bảo vệ da với NMF complex yếu tố giữ ẩm tự nhiên giúp khóa ẩm, hạn chế mất nước qua biểu bì. Còn ceramide & panthenol củng cố lớp lipid giúp giảm căng rát và phục hồi da. Thứ hai là cân bằng hệ vi sinh da với pre & postbiotics tạo điều kiện cho hệ vi sinh trên da giúp ngăn hình thành mụn.

Cuối cùng là công nghệ Biodefense, hệ thống phòng vệ sinh học giúp hỗ trợ hàng rào bảo vệ da, củng cố hệ vi sinh, tăng cường sức mạnh hàng rào vật lý. Làn da không chỉ được bảo vệ khỏi các tác động từ môi trường mà còn duy trì độ ẩm làn da.

Đặc biệt, thiết kế của mặt nạ MD Care tiên phong với chất liệu Plant Fiber - sợi thực vật vào dòng mặt nạ cao cấp. Vậy nên, siêu nhẹ và ôm mặt không tạo cảm giác nặng hay trơn trượt khi đắp tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.

3. Mặt nạ Trioderma Brightening Essence Mask - Bí quyết cho da xỉn màu bật sáng sau khi sử dụng

Nếu bạn đang "chiến đấu" với làn da thiếu sức sống, da xỉn màu, nám nhẹ thì mặt nạ Trioderma Brightening Essence Mask chính là "người hùng" bạn cần. Sản phẩm này được thiết kế dành riêng cho da không đều màu, với tinh chất cô đặc chứa vitamin C ổn định, trenaxemic acid, niacinamide, phức hợp 6 peptide, HA, vitamin B5, chiết xuất cam thảo...

Ngay sau lần đầu sử dụng, giúp da sáng lên 2 tone, lỗ chân lông se lại và cải thiện da xỉn màu sau khoảng 2 - 4 tuần sử dụng. Công thức đa tầng không chỉ giúp làm sáng bề mặt mà còn kích thích sản sinh collagen, giúp da đàn hồi và rạng rỡ lâu dài.

Với công nghệ làm đẹp hiện đại giúp dưỡng chất thấm sâu mà không gây khô ráp hay nhờn rít; phù hợp cho nhiều làn da. Đặc biệt, mặt nạ Trioderma Brightening Essence Mask phù hợp với tình trạng da xỉn màu, kém săn chắc; da mụn nhạy cảm có thâm sau mụn; da khô thiếu ẩm; làn da mệt mỏi...

Cách sử dụng, khá đơn giản chỉ cần rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt Trioderma rồi lấy miếng mặt nạ đắp lên da, thư giãn 15 - 20 phút rồi vỗ nhẹ essence thừa. Sử dụng 3 - 4 lần/tuần để đạt hiệu quả tối ưu. Mỗi hộp 5 miếng, dễ dàng mang theo du lịch.

Giữa vô số lựa chọn trên thị trường, những dòng mặt nạ giấy made in Vietnam ngày càng chứng minh chất lượng không hề kém cạnh sản phẩm ngoại nhập. Không chỉ sở hữu công thức phù hợp làn da châu Á, giá thành dễ tiếp cận mà hiệu quả cấp ẩm, làm sáng da cũng đủ khiến nhiều người bất ngờ ngay từ lần đầu sử dụng. Nếu đang tìm một "vũ khí" giúp cải thiện làn da xỉn màu, thiếu sức sống sau một đêm thức khuya hay stress, đây chính là thời điểm để bạn thử ngay.