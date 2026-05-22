Trong bối cảnh thị trường xe máy Việt Nam ngày càng đa dạng, áp lực cạnh tranh càng gia tăng, một số nhà sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh xe máy đang tìm đến những phân khúc vốn được xem là thị trường ngách, một trong số đó là dòng mô tô cổ điển máy xăng từ 150 - 350 phân khối.

Thực tế, khi xu hướng thiết kế xe hai bánh đang thay đổi quá nhanh, không ít người mê mô tô xe máy tại Việt Nam, từ nhóm khách hàng trung niên cho đến các bạn trẻ thường tìm đến phong cách hoài cổ, đậm chất chới với những dòng xe kiểu dáng cổ điển, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Chính vì vậy, để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của nhóm khách hàng này, một số cửa hàng kinh doanh xe máy đã săn lùng những mẫu mã mới, được sản xuất tại nhiều quốc gia trên thế giới để nhập khẩu về Việt Nam phân phối.

Dưới đây là 3 mẫu mô tô cổ điển máy xăng vừa gia nhập thị trường Việt Nam:

Honda CB350C

Honda CB350C nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ vừa chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ giữa tháng 5.2026 với 2 phiên bản, giá từ 185 triệu đồng. Đây là mẫu mô tô được thiết kế theo phong cách cổ điển đậm chất chơi, pha chút cơ bắp, mạnh mẽ… Honda CB350C hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách hoài cổ, vận hành mạnh mẽ, bền bỉ và đặc biệt không quá phổ biến trên thị trường.

Honda trang bị cho CB350C hệ thống khung Half-Duplex Cradle Frame giúp tăng độ ổn định và sự chắc chắn khi vận hành ở nhiều điều kiện đường sá khác nhau. Cung cấp sức mạnh cho Honda CB350C là khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 348,36cc sử dụng công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 21 mã lực tại 5.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 29,5 Nm tại 3.000 vòng/phút. Bên cạnh kiểu dáng thiết kế cổ điển, Honda CB350C còn sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm vận hành và độ an toàn cho người lái.

TVS Ronin 225

Nhập khẩu từ nhà máy ở Indonesia, mẫu mô tô mang thương hiệu Ấn Độ - TVS Ronin 225 không chỉ sở hữu vẻ ngoài cổ điển mà còn tích hợp nhiều trang bị, tính năng hiện đại đi kèm khối động cơ 225 phân khối cho khả năng vận hành mạnh mẽ. TVS Ronin 225 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào đầu tháng 5.2026 với hai phiên bản. Đây là dòng mô tô mang phong cách cổ điển, hướng đến nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu mô tô cổ điển, vừa sử dụng để di chuyển hàng ngày trong thành phố lại có thể đồng hành trong các chuyến hành trình khám phá những cung đường dài hay địa hình khó.

TVS Ronin 225 sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, cơ bắp và chắc chắn, khoảng 90% chi tiết thân xe được làm bằng kim loại

TVS Ronin 225 sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, cơ bắp và chắc chắn, khoảng 90% chi tiết thân xe được làm bằng kim loại. Mẫu xe này sử dụng hệ thống khung Double Cradle Split Synchro Stiff tăng khả năng chịu lực. Cung cấp sức mạnh cho TVS Ronin 225 là động cơ 4 kỳ, 4 van, xi-lanh đơn, dung tích 225,9 cc, có công suất lên đến 20,4 mã lực tại vòng tua máy 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 19,9 Nm tại 3.750 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hộp số 5 cấp cùng 2 chế độ lái (Urban và Rain) cho phép xe tùy biến phù hợp với từng môi trường và điều kiện di chuyển. Ronin 225 còn có công nghệ Glide Through Technology (GTT) cho phép xe di chuyển ở tốc độ chậm mà không cần thao tác côn hoặc ga. Cụ thể, ở các cấp số 1, 2, 3, xe có chức năng duy trì tốc độ (khoảng 7 - 17 km/giờ) mà người lái không cần chạm ga, giúp xe di chuyển chậm trong đô thị hoặc kẹt xe thoải mái hơn.

Gia nhập thị trường Việt Nam, TVS Ronin 225 được phân phối hai phiên bản, gồm Ronin 225 Nimbus và Ronin 225 TD cùng với một mức giá 73 triệu đồng.

Honda CGX150

Honda CGX150 được xem là "làn gió mới" ở phân khúc xe côn tay cổ điển tại thị trường Việt Nam. Honda CGX150 do liên doanh Wuyang - Honda tại Trung Quốc sản xuất và mở bán lần đầu tiên tại thị trường tỉ dân từ quý 3.2024. Những chiếc Honda CGX150 đầu tiên về Việt Nam thông qua một cửa hàng không chính hãng chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại quận 5, TP.HCM. Tại Việt Nam, Honda CGX150 có giá bán trên 70 triệu đồng.

Được giới đam mê mô tô xe máy ví von như một phiên bản giá rẻ hay "đàn em" của Honda CB300 H'ness, Honda CGX150 mang phong cách đặc trưng của dòng mô tô cổ điển (classic). Mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng trẻ, những người mới tiếp cận dòng xe côn tay và ưa thích dòng mô tô classic với chi phí sở hữu thấp. Honda CGX150 dùng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 149 phân khối, tích hợp công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ này cho công suất 11,8 mã lực, mô-men xoắn 12,5 Nm. Đi kèm là hộp số côn tay 5 cấp.