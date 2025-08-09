3 mẫu SUV lớn hơn Ford Everest, giá dưới 2 tỉ đồng

Tại thị trường Việt Nam, mỗi tầm giá tiền đều có những lựa chọn ô tô gầm cao ở phân khúc tương ứng. Đơn cử trong khoảng 1 - 1,5 tỉ đồng, người Việt có thể lựa chọn các mẫu SUV phân khúc hạng D như Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner... Với ngân sách khoảng 1,5 - 2 tỉ đồng, các mẫu SUV phân khúc hạng E với không gian rộng rãi, nhiều tiện nghi lại trở thành lựa chọn phù hợp cho gia đình.

Dưới đây là 3 mẫu SUV có giá dưới 2 tỉ đồng, phù hợp với gia đình từ 5 - 7 người:

Volkswagen Teramont X Luxury: 1,998 tỉ đồng

Gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 3.2024, Volkswagen Teramont X được định vị ở phân khúc hạng E dù chỉ có 5 chỗ ngồi. Trong hai phiên bản được phân phối, Teramont X Luxury có giá bán chỉ 1,998 tỉ đồng, phù hợp với những khách hàng muốn sở hữu SUV Đức với giá hợp lý.

Volkswagen Teramont X được định vị phân khúc SUV hạng E nhưng chỉ có 5 chỗ ngồi ẢNH: TN

So với bản cao cấp nhất, Teramont X bản Luxury bị cắt trang bị đèn LED ma trận cao cấp, chỉ sử dụng mâm xe 20 inch và lốp kích thước 255/50. Dù vậy, các tính năng khác như cảm biến đèn tự động, đèn LED định vị, cảm biến gạt mưa tự động, kính tối màu... vẫn được giữ nguyên.

Nội thất trên xe sử dụng ghế bọc da, trang bị màn hình trung tâm kích thước 12 inch và bảng đồng hồ sau vô-lăng 10,25 inch. Dù bị cắt bỏ hệ thống 12 loa Harman Kardon, sạc không dây và màn hình HUD nhưng Teramont X Luxury vẫn giữ lại ghế bọc da, sưởi và làm mát hàng ghế trước/sau, cần số điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 3 vùng...

Phiên bản Teramont X Luxury chỉ bị cắt một số trang bị như kính HUD, loa cao cấp... ẢNH: TN

Volkswagen Teramont X Luxury trang bị động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 220 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Sức mạnh này được truyền qua hộp số ly hợp kép 7 cấp đến hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Hệ dẫn động này giúp phân phối lực kéo đến bánh xe một cách phù hợp, giúp vận hành linh hoạt trên các loại địa hình trơn trượt.

VinFast VF 9 Plus: 1,699 tỉ đồng

Trong phân khúc SUV cỡ E, thay vì lựa chọn ô tô sử dụng động cơ đốt trong, người Việt vẫn có lựa chọn ô tô điện với VinFast VF 9. Định vị trong phân khúc SUV cỡ lớn, thay thế cho VinFast Lux SA2.0 trước đây, VF 9 hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân, gia đình cần xe SUV rộng rãi, sang trọng và êm ái.

VinFast VF 9 Plus là mẫu SUV cao cấp nhất của hãng xe điện Việt hiện nay ẢNH: CHÍ TÂM

Được xem là sản phẩm cao cấp nhất của hãng xe điện Việt hiện nay, VF 9 Plus được trang bị nhiều công nghệ hiện đại như đèn pha LED ma trận, gương chiếu hậu nhớ vị trí, cửa hít và kính cách âm 2 lớp, mâm 21 inch... Nội thất của xe theo phong cách tối giản, các chức năng điều khiển có thể tương tác trực tiếp qua màn hình hoặc bằng giọng nói.

Về tiện nghi bên trong, VF 9 Plus có hàng ghế trước/sau chỉnh điện, tích hợp massage, làm mát, sưởi ghế, vô-lăng chỉnh điện 4 hướng, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, hệ thống âm thanh 13 loa. Trên phiên bản 6 chỗ ngồi còn có ghế cơ trưởng, tích hợp nhiều trang bị như sạc không dây, bàn làm việc.

Nội thất VF 9 khá tối giản, vô-lăng có kích thước nhỏ hơn so với các mẫu xe cùng phân khúc ẢNH: TN

VinFast VF 9 bản Plus được trang bị hai mô-tơ điện đặt ở trục trước và sau, sản sinh công suất 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 620 Nm, cho khả năng bứt tốc ấn tượng, linh hoạt hơn so với các mẫu xe động cơ đốt trong cùng phân khúc. Ngoài ra, mẫu SUV điện còn dùng bộ pin dung lượng 123 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa đạt 602 km.

Hyundai Palisade Prestige: 1,589 tỉ đồng

Được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 9.2023 và định vị cao hơn Hyundai Santa Fe, mẫu SUV 6/7 chỗ Palisade mang đến sự lựa chọn cao cấp hơn cho những khách hàng cần một mẫu xe gia đình rộng rãi, tiện nghi nhưng giá bán hợp lý. Hiện, phiên bản Prestige cao cấp nhất của Palisade có giá niêm yết 1,589 tỉ đồng.

Hyundai Palisade là mẫu SUV dùng động cơ dầu duy nhất trong nhóm xe hạng E, dưới 2 tỉ đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Dù định vị phân khúc hạng E, Palisade bản cao cấp nhất chỉ trang bị đèn pha LED Projector thông thường, tích hợp đèn pha tự động, đèn hậu LED, cửa sổ trời toàn cảnh. Nội thất của xe nổi bật với cụm màn hình trung tâm và bảng đồng hồ sau vô-lăng 12,3 inch nhưng có khá nhiều nút bấm, dễ gây rối cho người dùng.

Bù lại, Palisade Prestige có nhiều tiện nghi nổi bật như ghế bọc da nappa, hàng ghế trước chỉnh điện, tích hợp sưởi và làm mát; hàng ghế sau có chức năng sưởi và làm mát, điều hòa tự động 3 vùng, kính HUD, khởi động xe từ xa... Hơn nữa, phiên bản 6 ghế có hàng hai được tách riêng hai chỗ ngồi, tạo sự thoải mái và dễ dàng di chuyển đến hàng ghế thứ 3.

Không gian nội thất khá nhiều nút bấm điều khiển của Palisade ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Về khả năng vận hành, Hyundai Palisade Prestige là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc hạng E, dưới 2 tỉ đồng vẫn sử dụng máy dầu. Khối động cơ này có dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm, truyền sức mạnh qua hộp số tự động 8 cấp, đến hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.







