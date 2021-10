3 Miền là thương hiệu mì Việt tiên phong với gói nước cốt đảm bảo chất lượng

Đầu tư toàn diện để nâng tầm cả chất lẫn lượng

Dù có ưu thế khi đứng trong top đầu của ngành hàng tiêu dùng nhanh với các thương hiệu như mì, nước mắm, hạt nêm 3 Miền, mì Reeva, trà mật ong Boncha và nước trái cây Joco, nhưng không dừng lại ở đó, Uniben liên tiếp đầu tư mạnh tay để gia tăng sức mạnh nội lực.

Uniben đã chi gần 2.000 tỉ đồng để xây dựng hai nhà máy hiện đại tại KCN Việt Nam - Singapore 2 (Bình Dương) và KCN Phố Nối A (Hưng Yên). Mỗi nhà máy với mức đầu tư cả 1.000 tỉ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu với hệ thống các dây chuyền sản xuất khép kín, tự động hóa hoàn toàn, được nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Nhật...

Khi hoạt động hết công suất, các nhà máy hiện đại của Uniben có thể cung cấp hơn 2,5 tỷ đơn vị sản phẩm mỗi năm cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong đó, ngoài các dòng sản phẩm mì, phở, ăn liền của hai thương hiệu vốn đã “quen mặt đắt hàng” trên thị trường là 3 Miền, Reeva, hai nhà máy còn sản xuất hơn 300 triệu sản phẩm gia vị: nước mắm, hạt nêm,… và hơn 500 triệu sản phẩm trà mật ong Boncha và nước trái cây Joco.

Nhờ đầu tư toàn diện để nâng cao chất và lượng của sản phẩm, các thương hiệu của Uniben luôn “giữ vững phong độ” khi mì 3 Miền tiên phong với gói nước cốt đậm đà, thêm chất thịt luôn đảm bảo chất lượng và là một trong những nhãn hiệu được người tiêu dùng Việt chọn mua nhiều hàng đầu. Thương hiệu mì 3 Miền của Uniben luôn cam kết ở mức cao nhất việc đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam và đảm bảo an toàn sức khỏe của người tiêu dùng.

Đặc biệt, các gói gia vị mì 3 Miền, Reeva cũng được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo một quy trình nghiêm ngặt đi từ khâu nguyên liệu cho đến khâu đóng gói. Để có được một nguồn nguyên liệu an toàn, trước đó Uniben đã triển khai chương trình hỗ trợ nông dân thực hiện VietGAP, sản xuất rau an toàn, hướng tới phát triển vùng nguyên liệu sạch, nhằm đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm ngay từ đầu vào, đồng thời, góp phần giúp ổn định đầu ra, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho nông dân.





Tiên phong xu hướng sản phẩm có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng

Việc đầu tư các máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ sản xuất tiên tiến và áp dụng một quy trình đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt đã cho phép Uniben liên tục tạo ra những sản phẩm mới đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng chuộng những thực phẩm tiện lợi, ngon và hướng tới mang lại những lợi ích sức khỏe. Nỗ lực tạo ra những sản phẩm chất lượng góp phần nâng cao sức khỏe đã giúp Uniben vinh dự nhận giải thưởng Doanh nghiệp trách nhiệm châu Á ở hạng mục “Nâng cao sức khỏe cộng đồng” với sản phẩm Hạt nêm i ốt 3 Miền.

Với gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành mì ăn liền và hơn 10 năm trong ngành gia vị, nước giải khát, mục tiêu trở thành một doanh nghiệp tiên phong trong xu hướng sản phẩm có lợi cho sức khỏe­­­ người tiêu dùng đã và đang được Uniben hiện thực hóa. Hàng chục triệu sản phẩm thơm ngon, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe thuộc các thương hiệu nổi bật của công ty như: 3 Miền, Reeva, Boncha và Joco đã “phủ sóng” cả nước và có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Ông Vũ Tiến Dũng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Uniben cho biết: “Việc dồn tổng lực đầu tư để xây dựng nhà máy và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, không ngừng nghiên cứu những sản phẩm mới với nguồn nguyên liệu từ tự nhiên là cam kết cao nhất của chúng tôi để mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, an toàn cho sức khỏe. Chất lượng sản phẩm sẽ luôn là yếu tố quan trọng nhất để Uniben luôn giữ được tình yêu thương, sự ủng hộ của người tiêu dùng”.

Với lợi thế khi sở hữu hệ thống phân phối hợp tác hơn 500 đại lý, 1.000 siêu thị và 150.000 cửa hàng rộng khắp cả nước cộng cùng sự đầu tư bài bản vào hạ tầng để nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng an toàn, tốt cho sức khỏe, Uniben không chỉ giữ vững vị trí đầu ngành hàng thực phẩm tiện lợi tại thị trường trong nước và xuất khẩu mà đây còn là nền tảng để công ty tiến xa hơn nữa trên con đường củng cố tình yêu của người tiêu dùng với thương hiệu.