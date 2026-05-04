3 năm không triệu chứng: Khối u buồng trứng âm thầm tiến triển nguy cơ ung thư

Từ khối u buồng trứng thông thường đến nguy cơ ác tính cao sau 3 năm không triệu chứng

Năm 2023, giữa niềm hạnh phúc đón chờ thiên thần nhỏ, chị T. bất ngờ nhận tin có một khối u buồng trứng. Nhưng rồi, sau khi sinh con, những lần kiểm tra định kỳ không thấy dấu hiệu bất thường khiến chị dần chủ quan. Khối u khi ấy dường như đã chọn cách "ngủ quên" để đánh lừa sự cảnh giác của chủ nhân.

Suốt 3 năm sau đó, cơ thể chị T. vẫn khỏe mạnh, không đau đớn, không mệt mỏi. Chỉ đến đầu năm 2026, khi vòng bụng bắt đầu lớn nhanh một cách bất thường, chị mới giật mình đi khám vì "thấy lạ".

Tại Bệnh viện Phương Nam, kết quả MRI cho thấy khối u không hề mất đi mà đã phát triển thành một cấu trúc phức tạp, nang đa thùy với vách dày không đều, được xếp loại O-RADS 4 với nguy cơ ác tính cao. Điểm đáng sợ nhất là hình ảnh nghi ngờ "nứt u" - một tình trạng cực kỳ nguy hiểm có thể khiến tế bào lạ phát tán vào ổ bụng bất cứ lúc nào. Dù vậy, tại thời điểm này, chị vẫn không đau bụng, không ra dịch bất thường - một biểu hiện "quá yên lặng" so với mức độ của khối u.

Lựa chọn "an toàn" thay vì "thẩm mỹ"

Đứng trước một ca bệnh được xếp loại O-RADS 4, ê-kíp của thạc sĩ bác sĩ Đoàn Vũ Đại Nam đã phải thực hiện một cuộc hội chẩn đầy cân não. Với phụ nữ, đường mổ ngang hay mổ nội soi luôn là lựa chọn ưu tiên để giữ gìn vẻ đẹp cơ thể. Tuy nhiên, với một khối u lớn và có nguy cơ ác tính cao, những phương pháp này lại tiềm ẩn rủi ro "vỡ u" trong lúc thao tác.

"Trong ung thư buồng trứng, việc để vỡ u chính là gieo rắc mầm mống nguy hiểm khắp cơ thể. Chúng tôi không chọn đường mổ đẹp nhất, chúng tôi chọn đường mổ an toàn nhất cho tương lai của bệnh nhân", bác sĩ Nam chia sẻ về quyết định chỉ định đường mổ dọc giữa dưới rốn.

Đây là chiến lược dự phòng rủi ro, tạo ra một không gian đủ rộng để kiểm soát toàn bộ ổ bụng, đảm bảo khối u được lấy ra nguyên vẹn như một chiếc bình pha lê không vết nứt.

Cuộc "truy quét" dấu vết tế bào lạ để kiểm soát nguy cơ di căn

Trong phòng mổ, không khí tập trung cao độ khi từng đường dao được thực hiện tỉ mỉ. Mục tiêu không chỉ là lấy khối u, mà là thực hiện một quy trình ung bướu khép kín. Toàn bộ phần phụ chứa khối u khổng lồ được bóc tách và đưa ra ngoài an toàn. Nhưng đó chỉ mới là một nửa chặng đường.

Ca phẫu thuật được thực hiện cẩn trọng và chính xác

Để chặn đứng mọi nguy cơ di căn, ê-kíp tiếp tục triển khai các bước tầm soát chuyên sâu: cắt mạc nối lớn, sinh thiết phúc mạc và đánh giá toàn diện các cơ quan lân cận. Khối u ở buồng trứng còn lại cũng được xử lý triệt để. Mỗi mẫu mô lấy ra đều được gửi đi giải phẫu bệnh để "đọc vị" chính xác bản chất của khối u. Ca phẫu thuật kết thúc thành công mỹ mãn không một biến chứng, là kết quả của sự cẩn trọng và triết lý "phòng bệnh hơn chữa bệnh" ngay trên bàn mổ.

"Với những trường hợp nghi ngờ ác tính, phẫu thuật không đơn thuần là lấy khối u ra ngoài, mà cần đảm bảo một quy trình đầy đủ: thám sát - cắt trọn - không làm vỡ - sinh thiết - đánh giá toàn diện. Đây là yếu tố quyết định trong việc bảo vệ tiên lượng lâu dài cho người bệnh. Từ trường hợp của bệnh nhân trên cho thấy u buồng trứng có thể phát triển âm thầm trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rõ ràng. Khi phát hiện, khối u có thể đã đạt kích thước lớn, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn", bác sĩ chia sẻ.

Phụ nữ đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ đặc biệt khi có khối u trong người

Hành trình của chị T. khép lại trong sự bình an, nhưng lại mở ra một lời cảnh báo cho cộng đồng. Khối u buồng trứng có thể phát triển âm thầm mà không gây ra bất kỳ triệu chứng rõ rệt nào cho đến khi đạt kích thước lớn. Những dấu hiệu tưởng chừng như vô hại như bụng to lên hay căng tức nhẹ, thực chất có thể là "tiếng kêu cứu" cuối cùng của cơ thể.

Bác sĩ và ekip Bệnh viện Phương Nam phối hợp nhịp nhàng để hoàn thành ca phẫu thuật

Việc khám phụ khoa định kỳ, đặc biệt với những người từng phát hiện có u trước đó, không bao giờ là thừa. Bởi đôi khi, sự sống còn không nằm ở một ca mổ thần kỳ, mà nằm ở chính sự tỉnh táo để phát hiện bệnh trước khi nó tiến triển quá xa.

Tại Trung tâm Phụ – Nhũ Chuyên Sâu, Bệnh viện Phương Nam triển khai quy trình thăm khám khoa học, cá thể hóa cho từng khách hàng, kết hợp lâm sàng - siêu âm - xét nghiệm, giúp phát hiện sớm những bất thường có thể diễn tiến âm thầm.

