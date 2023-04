3 người bị thương trong vụ va chạm xe máy ở TP.HCM

Đến gần 10 giờ ngày 19.4, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn xe máy xảy ra trên đường Võ Văn Vân, khiến 3 người bị thương.



Hiện trường vụ va chạm giữa 2 xe máy T.K

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, nam thanh niên chạy xe máy BS 18U1 - 72.xx chở người đàn ông lớn tuổi, lưu thông trên đường Võ Văn Vân, hướng từ đường Nguyễn Thị Tú về đường Trần Văn Giàu.

Khi đến giao lộ Võ Văn Vân - đường Tổ 10 - 11 (thuộc ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) thì xảy ra va chạm với xe máy BS 55P4 - 50.xx do người đàn ông cầm lái.

CSGT có mặt xử lý hiện trường T.K

Hậu quả, tai nạn làm 3 người đi trên 2 xe máy bị thương, trong đó 2 người bị thương rất nặng, mất nhiều máu. Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an H.Bình Chánh có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân. Rất đông người nhà các nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường, phối hợp công an giải quyết vụ việc. Các xe sau đó được đưa về trụ sở công an để tiếp tục làm rõ nguyên nhân.