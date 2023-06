3 người chết và mất tích do mưa lớn, giông lốc

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), trong 3 ngày (23 - 25.6), các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn kèm giông lốc đã gây thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh miền núi phía bắc. Cụ thể, 3 nạn nhân chết và mất tích do bị sét đánh, lũ cuốn trôi, sạt lở đất tại Bắc Kạn, Sơn La và Lạng Sơn.

Sạt lở đất và sét đánh khiến 55 ngôi nhà hư hỏng (Bắc Giang 7 ngôi nhà, Lạng Sơn 33, Bắc Kạn 15); 365 ha lúa và hoa màu tại Lạng Sơn bị ngập úng; 1,2 ha cây bạch đàn và 1,2 ha ao nuôi thủy sản bị thiệt hại; 1 cầu nhỏ bị hư hỏng, 4 vị trí đường giao thông bị sạt lở khoảng 200 m3; 2 kênh thủy lợi tại Bắc Kạn bị hư hỏng...

Theo dự báo, ngày 27.6, ở phía đông Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.