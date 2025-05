3 người đàn ông trúng số độc đắc: Gửi ngân hàng, chia cho anh em

Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh 5 tờ vé số trúng độc đắc được một đại lý vé số đăng tải thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, kết quả mở thưởng của đài TP.HCM ngày 5.5 vừa qua với dãy 997334 trúng giải đặc biệt. Đại lý còn "khoe" 4 tờ vé số trúng giải an ủi 50 triệu đồng mỗi tờ (chưa trừ 10% thuế theo quy định).



Dân mạng nhiệt tình gửi lời chúc mừng đến chủ nhân vì may mắn có số tiền "khủng" sau khi trúng số. Tài khoản Trần Minh bình luận: "Xin chúc mừng chủ nhân nhé. Quá may mắn!". Bạn Nguyễn Thanh viết: "Mình cũng thường xuyên mua vé số để cầu may nhưng may mắn chưa mỉm cười, chúc mừng chủ nhân những tờ vé số trúng độc đắc".

5 tờ vé số có dãy 997334 của đài TP.HCM trúng độc đắc ẢNH: NVCC

Trao đổi với Thanh Niên, anh Phú Vinh (39 tuổi), chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Trà Vinh cho biết, anh vừa đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc cho 3 khách hàng may mắn. Một người đàn ông trúng 3 tờ, hai người còn lại mỗi người 1 tờ.

"Họ không quen biết nhau, một người đến đổi thưởng vào tối 5.5 sau khi có kết quả, hai người còn lại đến đổi ngày hôm sau (6.5). Có người đi một mình đến nhận tiền, hai người khác đi cùng gia đình đến đổi thưởng sau khi trúng độc đắc. Trong 3 người trúng độc đắc có 2 người nhận tiền mặt, người còn lại trúng 3 vé nhận qua hình thức chuyển khoản", anh Phú Vinh cho biết.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 5.5 ẢNH: TN

Cũng theo anh Phú Vinh, anh không hỏi kỹ hoàn cảnh của khách hàng, họ nói thỉnh thoảng mua vé số từ người bán dạo để cầu may. "Họ nói lấy tiền trúng số đi gửi ngân hàng và cho anh em mỗi người một ít. Đợt này tôi đổi nhiều vé số trúng độc đắc, tôi cũng mừng cho những chủ nhân trúng số", anh Phú Vinh nói.