3 người mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, giao thông chia cắt do mưa lũ

Theo đó, 3 người tại tỉnh Quảng Trị mất tích do lũ cuốn trôi; 1.342 ngôi nhà bị ngập (Quảng Trị 1.259 nhà; Đà Nẵng 83 nhà); 22 nhà bị tốc mái (Hà Tĩnh 17 nhà, Quảng Nam 1 nhà, Quảng Ngãi 4 nhà).



Người dân chật vật di chuyển do nước ngập ở TP.Huế BÌNH THIÊN

Khu vực bị ngập nặng nhất là tỉnh Thừa Thiên - Huế. Mưa lớn làm 36 phường, xã của TP.Huế và các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thuỷ, Phú Vang, Phú Lộc và Nam Đông bị ngập từ 0,3 - 0,8 m khiến giao thông bị chia cắt. Hiện tỉnh này vẫn đang thống kê số ngôi nhà bị ngập.

Về nông nghiệp 69 ha cây ăn quả, hoa màu, 50.000 cây giống lâm nghiệp, 5.000 cây hoa cúc giống bị hư hỏng; 1.090 con gia súc, gia cầm; 2 ha nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi.

Mưa lũ cũng làm tắc đường do ngập cục bộ một số vị trí trên các tuyến QL1A, QL49B (Thừa Thiên - Huế), QL40B (Quảng Nam), QL15 (Quảng Bình) và một số tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ tại Quảng Nam, Quảng Trị; sạt lở taluy dương một số vị trí trên đường quốc lộ, tỉnh lộ tại Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Trước tình hình mưa lũ có diễn biến phức tạp, tối 14.11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trực tiếp chỉ đạo công tác vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện; tổ chức di dời 351 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế đã thông báo cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học.

Ngoài Huế, các tỉnh như Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đà Nẵng đã di dời tổng cộng 460 hộ/1.093 nhân khẩu; 7 điểm trường tại tỉnh Quảng Trị và một số điểm trường tại H.Sơn Hà và H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã cho học sinh nghỉ học.

Theo dự báo, ngày 15 - 16.11, ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 300 mm, có nơi trên 400 mm; ở khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa từ 100 - 200mm, có nơi trên 300 mm. Từ đêm 15.11 đến chiều 16.11, khu vực từ nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm.

Ngày 17.11, ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.