3 người trộm tàu điện ngầm để lái chơi tại New York

Cảnh sát cho biết băng trộm đã tìm cách lên được tàu điện ngầm và lái đi ẢNH: AFP

Tờ New York Post ngày 30.1 đưa tin cảnh sát thành phố New York (bang New York, Mũy) đang truy lùng 3 người đeo khẩu trang đã trộm một tàu điện ngầm đang đậu để lái đi chơi.

Sự việc xảy ra hôm 25.1 khi 3 người trên lên tàu điện ngầm tuyến R, lái đi và còn quay phim đăng trên Instagram.

Khi lên tàu, 3 tên tội phạm đã che ống kính camera an ninh bằng bút dạ đen, nhưng vẫn quay lại cảnh chúng lái tàu. Chưa rõ chuyến đi của họ kéo dài bao lâu và đi được bao xa, nhưng ít nhất một phần trong hành trình thuộc tuyến đường sắt đang hoạt động, theo các nguồn tin.

Theo đoạn video trên mạng xã hội, nhóm người này lái tàu điện ngầm với tốc độ gần 50 km/giờ, trong khi cảnh báo nhau về việc nên giữ bí mật danh tính. "Che mặt lại! Che mặt lại!", một người trong nhóm cảnh báo.

Đoạn video cũng cho thấy họ đi qua ít nhất một ga địa phương trên đường ray tốc hành và đi qua ít nhất một tín hiệu đèn, theo tờ New York Daily News.

Chuyến tàu bị đánh cắp có thể đã đi ngang qua một chuyến tàu đang hoạt động khác, một tên trộm được cho là đã hét lên "tàu hỏa", rồi bảo một người bạn kiểm tra xem chúng có bị phát hiện không.

Cuối cùng, đoàn tàu được đưa trở lại đường ray tại một nhà ga ở Brooklyn, được cho là nơi chúng đã đánh cắp tàu.

Các nhân viên Cơ quan Vận tải đô thị New York phát hiện tàu đỗ ở một vị trí khác so với nơi họ đỗ trước đó, nên đã gọi cảnh sát vào khoảng 22 giờ 20 hôm 25.1.

Cảnh sát New York vẫn đang truy lùng 3 nghi phạm, đồng thời cho biết tất cả đều mặc đồ đen và đeo khẩu trang khi lên tàu. AFP dẫn lời cảnh sát cho hay không có người bị thương trong sự việc, đồng thời gọi đó là hành động "gây nguy hiểm một cách liều lĩnh".

Vụ trộm khiến cảnh sát thành phố New York mất mặt, nhất là khi vụ việc xảy ra giữa lúc cảnh sát được tăng cường trên các chuyến tàu điện ngầm nhằm phòng chống tội phạm.