3 người trong một gia đình tử vong nghi do sưởi ấm bằng than hoa

Theo thông tin ban đầu, sáng 28.1, anh N.V.H (trú xã Yên Vượng, H.Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) là người làm thuê cho gia đình anh Đ.V. N. (40 tuổi, trú xã An Hà, H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đến làm việc nhưng không thấy gia đình anh N. dậy nên gọi cửa.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc QUỐC PHƯƠNG

Không nhận được phản hồi, người làm thuê đã gọi mẹ đẻ anh N. là bà T., khi bà T. mở cửa nhà, thì phát hiện anh N. và vợ là chị P.T.V (39 tuổi) cùng con trai Đ.V.Đ (5 tuổi) chết trên giường.

Trong căn phòng ngủ, người dân phát hiện các nạn nhân nằm trên giường, phía dưới nền có một chậu than hoa đã cháy hết.

Theo một lãnh đạo UBND xã An Hà, bước đầu xác định có thể các nạn nhân đốt than để sưởi chống rét sau đó bị ngộ độc khí than. Trước khi xảy ra sự việc, gia đình anh N. kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ngoài 3 nạn nhân, trong ngôi nhà còn có mẹ anh N. và một cháu gái nhưng 2 người này đều an toàn do ở phòng khác.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang và Công an H.Lạng Giang cùng các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước mỗi đợt rét đậm, rét hại, cơ quan chức năng đều khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng than củi, than tổ ong để đốt và sưởi ấm trong phòng kín. Nếu thời tiết quá lạnh buộc phải sử dụng than thì chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, cần mở hé cửa để đảm bảo thông khí; chỉ sưởi ấm khi mọi người còn thức, không dùng sưởi qua đêm và đóng kín cửa phòng. Bên cạnh đó, không nên để các loại máy sưởi bức xạ hồng ngoại (quạt sưởi, đèn sưởi, lò sưởi…) gần trẻ nhỏ, người già vì tia hồng ngoại mang nhiệt tác động trực tiếp lên bề mặt da, vừa gây khô da, khô mũi, nguy cơ bỏng và cháy cao.