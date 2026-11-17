3 nhóm tàu sân bay Mỹ ở Trung Đông, lửa xung đột âm ỉ

Hải quân Mỹ hôm 17.11 xác nhận tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang hoạt động tại Trung Đông, biến khu vực này thành nơi tập trung đến 3 nhóm tác chiến tàu sân bay trong thời điểm hiện tại.