3 phương thức tuyển sinh của Trường ĐH An ninh nhân dân năm 2024

Sinh viên Trường ĐH An ninh nhân dân NGUỒN: ĐH AN NINH NHÂN DÂN

3 phương thức tuyển sinh

Trường ĐH An ninh nhân dân vừa công bố thông tin tuyển sinh năm 2024. Theo đó, trường đào tạo các ngành gồm: trinh sát an ninh, điều tra hình sự, quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Theo đó, trường áp dụng 3 phương thức tuyển sinh.

Phương thức 1 là tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT và quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2 là xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

Phương thức 3 là xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Năm nay, trường tuyển 260 chỉ tiêu (234 nam, 26 nữ) và được phân bổ theo từng địa bàn, từng phương thức tuyển sinh.

Chỉ tiêu cụ thể theo bảng sau:

Điều kiện dự tuyển chung

Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức khác nhau. Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung, thí sinh đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện riêng của từng phương thức.

Thí sinh xét tuyển vào Trường ĐH An ninh nhân dân cần đáp ứng điều kiện dự tuyển chung với tuyển mới học sinh tốt nghiệp THPT và chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển năm 2024. Điều kiện dự tuyển gồm: tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn học lực (theo học bạ), tiêu chuẩn điểm từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong 3 năm THPT, tiêu chuẩn sức khỏe, chiều cao, mắt, hạnh kiểm và độ tuổi.

Điều kiện dự tuyển cho từng đối tượng cụ thể như bảng sạu:

Điều kiện dự tuyển theo từng phương thức

Ngoài ra, thí sinh dự tuyển cần đáp ứng điều kiện theo từng phương thức.

Phương thức 1 yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 hoặc tương đương; Thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng. Cụ thể về giải đạt được gồm: thí sinh trong đội tuyển dự thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia tham dự Olympic quốc tế, khu vực; Thí sinh đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn toán học, vật lý, hóa học, văn học, lịch sử, tiếng Anh.

Phương thức 2 yêu cầu thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không quá 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 1.4.2024. Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế do tổ chức được Bộ GD-ĐT cho phép cấp. Thí sinh có một trong các chứng chỉ sau: IELTS (Academic) từ 7.5 trở lên; TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên; tiếng Trung Quốc HSK cấp 5; tiếng Tây Ban Nha DELE C1; tiếng Pháp DELF C1; tiếng Nga TRKI 3; tiếng Đức C1; tiếng Nhật JLPT N1; tiếng Hàn TOPIK II Level 4; tiếng Ý CELI 4.

Thí sinh dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển được đăng ký nhưng ngày thi chính thức phải trước 30.5.2024. Thí sinh cần hoàn thành và nộp kết quả thi tại các trường công an nhân dân trước ngày hội đồng tuyển sinh xét tuyển phương thức 2.

Ngoài ra, thí sinh cần xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi. Trong đó điểm trung bình cộng môn ngoại ngữ các năm phải từ 8,5 trở lên. Thí sinh đang học lớp 12 vẫn được đăng ký, sau khi có điểm tổng kết sẽ xác định đạt điều kiện hay không.

Phương thức 3 yêu cầu thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Anh để xét tuyển) nếu có nguyện vọng được sử dụng điểm của môn đó để sơ tuyển. Thí sinh đang học lớp 12 vẫn được đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12 sẽ xác định đạt điều kiện hay không.

Thông tin bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an

Đối tượng dự thi là thí sinh đủ điều kiện theo quy định đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH An ninh nhân dân theo phương thức 3 và thí sinh không trúng tuyển phương thức 1, phương thức 2 nhưng có đăng ký xét tuyển theo phương thức 3 (dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều phương thức).

Thí sinh làm bài thi trong thời gian 180 phút theo hình thức thi viết. Thí sinh chọn một trong 2 mã bài thi để dự thi, gồm CA1 (phần thi trắc nghiệm và tự luận toán); CA2 (phần thi trắc nghiệm và tự luận ngữ văn).

Cấu trúc bài thi gồm 2 phần: Phần trắc nghiệm (lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và ngôn ngữ Anh) và phần tự luận (toán hoặc ngữ văn). Kỳ thi diễn ra vào ngày 6 và 7.7 tại điểm thi Trường ĐH An ninh nhân dân.