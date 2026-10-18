3 sản phẩm của Masan High-Tech Materials được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 là danh hiệu do Hội đồng Thương hiệu quốc gia và Bộ Công thương trao tặng. Đây là ghi nhận nỗ lực của MSR trong việc đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường vật liệu công nghệ cao thế giới, đồng thời tạo nền tảng để các sản phẩm vật liệu công nghiệp của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhà máy Núi Pháo (tại Thái Nguyên) đang là nơi sản xuất, xuất khẩu vật liệu công nghệ cao ra thế giới

Các sản phẩm vonfram của Công ty được vinh danh gồm APT (Ammonium Paratungstate), BTO (Blue Tungsten Oxide) và YTO (Yellow Tungsten Oxide). Đây là những sản phẩm trung gian quan trọng trong chuỗi sản xuất vonfram, phục vụ các ngành cơ khí chính xác, sản xuất tiên tiến, điện tử, hàng không, quốc phòng, AI và năng lượng.

Đưa vật liệu công nghệ cao từ Thái Nguyên vươn ra thị trường quốc tế

APT, BTO và YTO được sản xuất bởi Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC), đơn vị thành viên của MSR tại Thái Nguyên. Sở hữu một tổ hợp khép kín từ khai thác, chế biến khoáng sản đến tinh luyện vonfram, MSR đang chủ động kiểm soát nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Các dòng sản phẩm vonfram công nghệ cao nói trên hiện được cung ứng tới nhiều thị trường thế giới như Đức, EU, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Ấn Độ.

Năm 2025, MTC sản xuất thành công APT có độ tinh khiết lên đến 99,99%. MTC được Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận Doanh nghiệp Công nghệ cao giai đoạn 2025 2029 và hoàn thành đánh giá theo Quy trình Đảm bảo Khoáng sản có Trách nhiệm (RMAP) đối với vonfram do tổ chức Responsible Minerals Initiative (RMI) chứng nhận.

Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để nâng công suất sản xuất APT lên 8.278 tấn WO₃ mỗi năm, đáp ứng nhu cầu đang gia tăng của thị trường.

3 sản phẩm được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2016

Dấu ấn thương hiệu MSR trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Những bước tiến của MSR trong nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện năng lực sản xuất và mở rộng công suất chế biến càng có ý nghĩa khi thị trường vonfram toàn cầu đang có nhiều biến động.

Đà tăng giá cùng những gián đoạn trong dòng chảy thương mại khiến an ninh nguồn cung đang trở thành mối quan tâm ngày càng lớn của thị trường. Trong bối cảnh đó, khách hàng ngày càng ưu tiên những nhà cung cấp có khả năng cung ứng ổn định, chất lượng cao, nguồn gốc minh bạch và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Các sản phẩm vonfram công nghệ cao của MSR không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và công nghệ, mà đang được thị trường quốc tế lựa chọn như một nguồn cung chiến lược.

6 tháng đầu năm nay, doanh thu MSR đạt 11.131 tỉ đồng, tăng 270% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ vonfram đạt 10.042 tỉ đồng. Công ty đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có GB Innovation (Hàn Quốc) và The Elmet Group (Hoa Kỳ), với các thỏa thuận chế biến vonfram và bao tiêu dài hạn.

Nhà máy công nghệ cao chế biến các sản phẩm vonfram của MHT tại Thái Nguyên

Việc các sản phẩm vonfram công nghệ cao của MSR được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam không chỉ ghi nhận những nỗ lực của MSR trong đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường, mà còn tạo thêm nền tảng để sản phẩm công nghiệp mang thương hiệu Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hơn một thập kỷ kiên trì theo đuổi các giá trị Chất lượng, Đổi mới sáng tạo và Năng lực tiên phong, MSR đã thành công trong việc phát triển các sản phẩm vonfram công nghệ cao made in Vietnam, đưa thương hiệu Việt vươn xa trên thị trường quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ngành công nghiệp vật liệu và vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.