3 show diễn của Taylor Swift bị hủy

Barracuda Music, đơn vị tổ chức sự kiện thông báo hủy tất cả các buổi biểu diễn của Taylor Swift vì lý do an toàn của khán giả. Chương trình nằm trong chuyến lưu diễn The Eras Tour được lên kế hoạch vào ngày 8, 9 và 10.8 tại sân vận động Ernst Happel của Áo.

Taylor Swift trên sân khấu The Eras Tour tại Warsaw (Ba Lan)

INSTAGRAM NV

"Sau khi các quan chức chính phủ xác nhận về một cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch… chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy ba buổi biểu diễn đã lên lịch vì sự an toàn của mọi người", Barracuda Music thông báo.



Đơn vị tổ chức xác nhận tất cả vé sẽ được hoàn lại nhưng không thông tin về việc liệu chương trình có được lên lịch lại hay không.

Trước đó, một công dân Áo 19 tuổi và một nghi phạm chưa xác định danh tính đã bị bắt vì đang lên kế hoạch tấn công khủng bố tại sân vận động Ernst Happel. ABC News nói rằng hai người này đã tuyên thệ trung thành với thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo vào đầu tháng 7.

Hiện tại Taylor Swift chưa bình luận về tin tức này. Bài đăng mới nhất của cô trên Instagram là hình ảnh từ các buổi biểu diễn tại Ba Lan.

Taylor Swift sẽ kết thúc chuyến lưu diễn The Eras Tour vào tháng 12 INSTAGRAM NV

Theo kế hoạch, ngôi sao Karma sẽ biểu diễn tại London, Anh trong 5 đêm diễn từ 15 - 20.8, sau đó tiếp tục mang The Eras Tour tới các thành phố Miami, New Orleans, Indianapolis (Mỹ) và kết thúc lưu diễn ở Canada vào tháng 12.

"Đó là điều mệt mỏi nhất, toàn diện nhất nhưng vui vẻ, bổ ích và tuyệt vời nhất", Taylor Swift nói về chuyến đi dài này trong một buổi biểu diễn tại Liverpool, Anh. Ca sĩ 34 tuổi bắt đầu chuyến lưu diễn tại Arizona (Mỹ) từ tháng 3.2023 và The Eras Tour nhanh chóng trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại sau khi vượt qua doanh thu 1 tỉ USD.