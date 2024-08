Phản ứng của người hâm mộ khi Taylor Swift hủy show

Taylor Swift trên sân khấu The Eras Tour tại Warsaw (Ba Lan)

Nhận thông tin ba đêm diễn The Eras Tour của Taylor Swift bị hủy do phát hiện âm mưu tấn công khủng bố vào địa điểm biểu diễn ở Vienna, người hâm mộ cảm thấy sốc, buồn bã nhưng nhẹ nhõm vì mọi người đều được an toàn.

Chưa bao giờ ra nước ngoài nhưng nữ y tá Tiffany Kidd đã quyết định mua vé The Eras Tour từ mùa hè năm ngoái. Người phụ nữ 41 tuổi đến từ Arizona (Mỹ) chi 5.000 USD để mua vé bay đến Vienna xem Taylor biểu diễn trực tiếp. Cô còn tự may nhiều bộ trang phục lấy cảm hứng từ ngôi sao âm nhạc - những bộ đồ bó sát lấp lánh, áo khoác sequin và váy ren in lời bài hát của Taylor. Người hâm mộ này cho rằng việc hủy bỏ các buổi biểu diễn rất đau lòng, cô cảm thấy hơi sốc nhưng vui vì mọi người đều an toàn, theo CNN.

Taylor Swift phải hủy đêm diễn vì âm mưu khủng bố của IS

Kardelen Kocakcigil, một người hâm mộ khác đã dành ra hơn 24 tiếng cho hành trình đi từ Toronto (Canada) đến Vienna qua Istanbul để đến xem Taylor hát. Người phụ nữ 30 tuổi đã trả khoảng 2.100 USD cho chuyến đi, bao gồm chi phí hành lý phát sinh cho trang phục theo chủ đề Swift của cô.

Sau khi thông tin về khủng bố nổ ra, Kardelen cảm thấy rất đau lòng vì hành trình của mình trở nên vô nghĩa. Cô mong đợi chuyến đi này suốt hơn một năm với kế hoạch mặc đẹp, gặp gỡ những Swifties (người hâm mộ Taylor Swift) đến từ khắp nơi trên thế giới và đến các điểm tham quan theo chủ đề Taylor Swift tại thành phố. Dù vui mừng vì mọi người an toàn, cho rằng việc hủy show là đúng đắn nhưng mặt khác, Kardelen cảm thấy kiệt sức vì chuyến đi và choáng váng trước sự thay đổi đột ngột của các sự kiện.

Hầu hết người hâm mộ đều có cảm xúc lẫn lộn tương tự. Họ cảm thấy biết ơn vì âm mưu khủng bố bị ngăn chặn nhưng vô cùng thất vọng khi thấy giấc mơ của mình đã tan tành.

Trong khi đó, một sinh viên đến từ Chiết Giang, Trung Quốc đã chọn buổi biểu diễn của Taylor Swift tại Vienna là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của mình. Qin Lu đã chi gần 2.000 USD cho việc đi lại và mua vé xem hòa nhạc. "Đầu tiên tôi bị choáng váng khi đọc tin tức nhưng bây giờ tôi cảm thấy may mắn. Sau cùng, an toàn phải được đặt lên hàng đầu", cô nói với CNN.

Ngày 7.8 (giờ địa phương), Barracuda Music, đơn vị tổ chức sự kiện thông báo hủy tất cả các buổi biểu diễn của Taylor Swift vì lý do an toàn của khán giả. Chương trình nằm trong The Eras Tour được lên kế hoạch vào ngày 8, 9 và 10.8 tại sân vận động Ernst Happel của Áo.

"Sau khi các quan chức chính phủ xác nhận về một cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch… chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy ba buổi biểu diễn đã lên lịch vì sự an toàn của mọi người", Barracuda Music thông báo.

Đơn vị tổ chức sự kiện xác nhận tất cả vé sẽ được hoàn lại nhưng không có thông tin rằng liệu chương trình có được lên lịch lại hay không.

Trước đó, một công dân Áo 19 tuổi và một nghi phạm chưa xác định danh tính đã bị bắt vì đang lên kế hoạch tấn công khủng bố tại Sân vận động Ernst Happel. ABC News nói rằng hai người này đã tuyên thệ trung thành với thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo vào đầu tháng 7.

Hiện tại Taylor Swift chưa bình luận về tin tức này. Bài đăng mới nhất của cô trên Instagram là những hình ảnh từ các buổi biểu diễn tại Warsaw (Ba Lan).