3 siêu phẩm cổ trang Hoa ngữ đang chiếu trên FPT Play

Sự trở lại của 3 mỹ nam Cung Tuấn, La Vân Hi và Thành Nghị trong loạt phim cổ trang Hoa ngữ được khán giả đón nhận rất tích cực. Đây cũng là 3 bộ phim đang đáng chú ý nhất trong giai đoạn cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm nay.

Thủy Long Ngâm

Ngay khi ra mắt, Thủy Long Ngâm khiến cả cõi mạng sục sôi với sự trở lại của mỹ nam cổ trang La Vân Hi. Sở hữu cốt truyện độc đáo và dàn diễn viên chất lượng, bộ phim được đánh giá là siêu phẩm huyền huyễn "có tiền lẫn sắc". Thủy Long Ngâm chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Kiếp Mi của tác giả Đằng Bình, xoay quanh nhân vật Đường Lệ Từ (La Vân Hi).

Đường Lệ Từ vốn là cao thủ ở ẩn nhưng bỗng chốc trở thành tâm điểm của vụ án diệt môn Âm Sát khi bị vu oan là hung thủ. Sự kiện này khiến anh quyết định tái xuất giang hồ. Khi truy tìm chân tướng cùng Chung Xuân Kế, Trì Vân và A Thùy, Đường Lệ Từ phát hiện kẻ đứng sau mọi âm mưu lại chính là Liễu Nhẫn, sư huynh năm xưa.

Liễu Nhãn lúc này đã lập ra Khóa Sinh Điện, mưu toan sử dụng một loại độc dược khống chế võ lâm. Trên hành trình giải oan cho chính mình, Đường Lệ Từ từ một kẻ cô độc sống cho bản thân, dần nhận ra sứ mệnh lớn lao hơn: gánh vác trách nhiệm bảo vệ giang hồ khỏi diệt vong.

Thủy Long Ngâm gây ấn tượng với bối cảnh kỳ ảo, kỹ xảo đẹp mắt và những trận chiến võ thuật mãn nhãn. Phim lập kỷ lục mở màn cao nhất lịch sử nền tảng MangoTV với hơn 53 triệu lượt xem, chứng minh sức hút của một dự án được đầu tư ở cấp độ S+.

Ám Hà Truyện

Lên sóng sau Thủy Long Ngâm không lâu, Ám Hà Truyện cũng nhanh chóng lọt vào danh sách phim xu hướng trên FPT Play. Bộ phim chuyển từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Mộc Nam, cùng hệ liệt với hai tác phẩm ăn khách trước đó là Thiếu Niên Ca Hành và Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong.

Ám Hà Truyện lấy bối cảnh trong tổ chức sát thủ "Ám Hà" – nơi quyền lực, phản bội và lòng trung thành luôn đan xen. Được thành lập bởi ba đại tộc Tô gia, Mộ gia và Tạ gia, Ám Hà có nhiệm vụ tương tự như Tây Xưởng - Đông Xưởng triều Minh. Tổ chức này quy tụ vô số cao thủ cao thủ trong giang hồ, chuyên trừ khử các yếu nhân theo mật chỉ từ hoàng cung.

Sau khi Đại Gia Trưởng trúng độc qua đời, nội bộ Ám Hà bắt đầu rạn nứt, kéo theo hàng loạt biến cố đẫm máu. Tô Mộ Vũ (Cung Tuấn) - trưởng nhóm Chu Ảnh dưới trướng Đại Gia Trưởng, "Mão Thố" Mộ Vũ Mặc (Bành Tiểu Nhiễm), Tô Triết (Kiều Chấn Vũ), Tô Xương Hà (Thường Hoa Sâm) và Bạch Hạc Hoài (Dương Vũ Đồng) đều bị cuốn vào cuộc chiến khốc liệt này.

Tính đến 28.10, bộ phim đã phá mốc 10.000 điểm nhiệt và vươn lên dẫn đầu trong bảng xếp hạng chỉ số phim chiếu mạng theo ngày (theo Vlinkage). Với phong độ hiện tại, Ám Hà Truyện rất có thể sẽ còn tăng nhiệt trong những ngày sắp tới.

Thiên Địa Kiếm Tâm

Với lịch chiếu sẽ bắt đầu từ ngày 1.11 trên FPT Play, Thiên Địa Kiếm Tâm còn là một ẩn số với khán giả Việt Nam. Bộ phim là phần tiếp nối của phim Hoài Thủy Trúc Đình, lấy bối cảnh sau nhiều năm khi cậu con trai Vương Quyền Phú Quý (Thành Nghị) của Vương Quyền Hoằng Nghiệp và Đông Phương Hoài Trúc trưởng thành, bắt đầu gánh trên vai di nguyện của cha.

Từ nhỏ, Phú Quý đã được cha huấn luyện nghiêm khắc với kỳ vọng cậu sẽ trở thành Trảm Yêu Sư mạnh nhất của Nhất Khí Minh. Thế nhưng khi lớn lên, trái tim cậu lại bị dành trọn cho mối tình đầy bi kịch với yêu nữ nhện tinh Thanh Đồng (Lý Nhất Đồng). Những lựa chọn sinh tử, và xung đột nội tâm liên tục đẩy cả hai vào vòng xoáy định mệnh.

Thiên Địa Kiếm Tâm được cải biên từ nguyên tác nổi tiếng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của tác giả Thỏa Tiểu Tân. Dù không được kỳ vọng quá nhiều, bộ phim này đã tạo nên cơn sốt tại quê nhà với với những tập đầu chiếu sớm. Chỉ sau 80 phút, Thiên Địa Kiếm Tâm đã phá mốc nhiệt 6.000 trên iQIYI, tốc độ nhanh nhất năm trên nền tảng này.

Bên cạnh bộ đôi Thành Nghị và Lý Nhất Đồng, phim còn quy tụ dàn diễn viên thực lực của làng giải trí Trung Quốc như Quách Tuấn Thần, Hà Thụy Hiền, Thường Hoa Sâm, Trương Khải Oánh và Đồng Mộng Thực… Với đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, bối cảnh và hiệu ứng, Thiên Địa Kiếm Tâm được xem là đối thủ đáng gờm nhất trên đường đua phim Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại.

Đón xem Thủy Long Ngâm, Ám Hà Truyện và Thiên Địa Kiếm Tâm trên nền tảng FPT Play. 3 bộ phim này hiện được phát song song với Trung Quốc, với bản thuyết minh và phụ đề đầy đủ.