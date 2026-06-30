Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

3 tàu cá bị cháy khi đang neo tại cảng

Khánh Hoan
Khánh Hoan
Đang neo đậu tại cảng cá ở xã Quỳnh Phú (Nghệ An), 1 tàu cá bất ngờ ngờ bốc cháy dữ dội rồi lửa lan sang 2 tàu kề bên, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong, gây thiệt hại hàng tỉ đồng.

Sáng 30.6, ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú (Nghệ An), cho biết vụ cháy tàu cá trên xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày.

Vào thời điểm trên, người dân thôn Tân An, xã Quỳnh Phú phát hiện khói và lửa bốc lên ở 1 tàu cá đang neo đậu trên sông Hầu.

3 tàu cá bị cháy khi đang neo tại cảng- Ảnh 1.

Vụ cháy lan sang 2 tàu cá đang neo đậu kề bên

ẢNH: Q.PHÚ

Ngay sau đó, một số người dân đã sử dụng bình chữa cháy đến dập lửa nhưng không thành do lửa bén và cháy rất nhanh. Do tàu vỏ gỗ, trên tàu chứa dầu máy và nhiều dụng cụ dễ cháy nên đám cháy bùng phát dữ dội và lan sang 2 tàu đậu kề bên.

Các chủ tàu cá neo đậu xung quanh sau đó đã khẩn trương di chuyển tàu ra khỏi khu vực này để ngăn cháy lan.

3 tàu cá bị cháy khi đang neo tại cảng- Ảnh 2.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đang khống chế vụ cháy

ẢNH: Q.PHÚ

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã điều động 2 xe chữa cháy đến để dập lửa. Khoảng 1 giờ sau, vụ cháy đã được khống chế.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại tài sản ước tính nhiều tỉ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Nghệ An: 5 tàu cá cháy ngùn ngụt trong đêm

Nghệ An: 5 tàu cá cháy ngùn ngụt trong đêm

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại Nghệ An khi 5 chiếc tàu cá bị cháy, trong đó có 3 tàu trị giá nhiều tỉ đồng bị lửa thiêu rụi.

Khám phá thêm chủ đề

cháy tàu cá xã Quỳnh Phú Nghệ An

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận