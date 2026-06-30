3 tàu cá bị cháy khi đang neo tại cảng

Sáng 30.6, ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú (Nghệ An), cho biết vụ cháy tàu cá trên xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày.

Vào thời điểm trên, người dân thôn Tân An, xã Quỳnh Phú phát hiện khói và lửa bốc lên ở 1 tàu cá đang neo đậu trên sông Hầu.

Vụ cháy lan sang 2 tàu cá đang neo đậu kề bên ẢNH: Q.PHÚ

Ngay sau đó, một số người dân đã sử dụng bình chữa cháy đến dập lửa nhưng không thành do lửa bén và cháy rất nhanh. Do tàu vỏ gỗ, trên tàu chứa dầu máy và nhiều dụng cụ dễ cháy nên đám cháy bùng phát dữ dội và lan sang 2 tàu đậu kề bên.

Các chủ tàu cá neo đậu xung quanh sau đó đã khẩn trương di chuyển tàu ra khỏi khu vực này để ngăn cháy lan.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đang khống chế vụ cháy ẢNH: Q.PHÚ

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã điều động 2 xe chữa cháy đến để dập lửa. Khoảng 1 giờ sau, vụ cháy đã được khống chế.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại tài sản ước tính nhiều tỉ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.