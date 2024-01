3 thành phố của Việt Nam được trao giải Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024

Lãnh đạo UBND TP.Quy Nhơn (Bình Định) tối 26.1 xác nhận Quy Nhơn là một trong ba thành phố của Việt Nam nhận giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024. Đây là lần thứ hai TP.Quy Nhơn nhận giải thưởng này (lần thứ nhất vào ngày 16.1.2020 tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2020 tại Brunei).

Trao giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024 cho 3 thành phố Huế, Quy Nhơn, Vũng Tàu V.T

Theo lãnh đạo UBND TP.Quy Nhơn, chiều 26.1, trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2024 (diễn ra từ 22 - 27.1 tại TP.Viêng Chăn, Lào ), đã diễn ra lễ trao giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024. Năm nay, Việt Nam có 3 thành phố nhận giải, gồm: TP.Quy Nhơn, TP.Huế và TP.Vũng Tàu.



Thành phố Du lịch sạch ASEAN là giải thưởng cao quý của ASEAN nhằm góp phần tôn vinh và phát triển thương hiệu của những thành phố có chất lượng dịch vụ du lịch cao. Qua đó, các đơn vị có thể quảng bá, nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch Việt Nam và thương hiệu điểm đến quốc gia "Vietnam Timeless Charm".



TP.Quy Nhơn đã 2 lần nhận giải Thành phố Du lịch sạch ASEAN DŨNG NHÂN

Để được công nhận Thành phố Du lịch sạch ASEAN, các thành phố phải đảm bảo 7 tiêu chuẩn với 28 nhóm tiêu chí gồm: 5 nhóm tiêu chí về quản lý môi trường; 4 nhóm tiêu chí về mức độ sạch sẽ, vệ sinh; 5 nhóm tiêu chí về quản lý chất thải; 3 nhóm tiêu chí về ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ; 2 nhóm tiêu chí về các không gian xanh; 4 nhóm tiêu chí về an toàn y tế và an toàn an ninh đô thị; 5 nhóm tiêu chí về cơ sở hạ tầng và các tiện ích du lịch.